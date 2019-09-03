Романтичні Холостяк 9 і його обраниця розсекретили свої плани

Дівчина попросила поради у шанувальників
Холостяк 9 Микита Добринін і його обраниця Дар'я Квіткова живуть, що називається, на валізах. Пара багато подорожує і не упускає можливості махнути разом за місто або краще в іншу країну, де вони цілком можуть присвятити час один одному. Микита і Даша з задоволенням діляться романтичними фотозвітами і викликають розчулення у шанувальників. Нещодавно закохані вирішили навіть оголиться заради пікантне фото і показали свої татуювання, причому екс-холостяк захотів зробити перший малюнок на тілі не без ініціативи коханої. Даша ж вирішила розсекретити романтичні плани пари на вікенд і попросила поради у шанувальників.
Дівчина опублікувала в Instagram фото з коханим чоловіком. Пара позує на фоні заходу. Закохані одягнені в білі вбраннях, Микита обійняв Дашу за плече і притягнув до себе - вони виглядають романтично і розслаблено.
"Хочемо на вихідних поїхати до Львова. Здавайте всі явки і паролі. Куди сходити/де поїсти/що подивитися? Який готель вибрати?" - поцікавилася дівчина.
Фото: Дарія Квіткова та Микита Добринін (instagram.com/kvittkova)
Шанувальники стали навперебій радити улюблені місця в місті, а також написали чимало теплих слів на адресу Микити і Даші.
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Раніше переможниця Холостяк 9 Даша Квіткова зважилася на щире зізнання про дітей.