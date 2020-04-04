Навіть романтично: Лілія Ребрик похвалилася зачіскою від чоловіка і розповіла про його талант

Лілія Ребрик разом з близькими (чоловіком Андрієм Диким і двома доньками – Діаною і Поліною) поїхали подалі від міста, на дачу, де проводять багато часу на свіжому повітрі і насолоджуються спілкуванням. Правда, ведучій доводиться їздити в Київ по роботі – вона відлучається на прямі ефіри програми "Ранок з Україною". Звичайно ж, зірка звикла блищати в кадрі і бути у всеозброєнні. Але в цей раз виникла проблема – Лілії знадобився перукар для того, щоб пофарбувати відросле коріння волосся. Про те, як вона вийшла з положення в умовах карантину, зірка розповіла у Instagram, показавши свого "рятівника".

Так, теледіва вирішила не спокушати долю і довіритися власному чоловікові... . Вона влаштувала домашню фарбування волосся і похвалилася відмінним результатом – у Андрія виявився талант перукаря!

"Краса на карантині... Прийшов день, коли треба фарбувати волосся. Впевнена, не лише мені. Дівчата! Знаю, що багато хто з вас і раніше фарбувалися вдома, хтось ходів до салону і поняття не мав як це робиться... Але карантин вносити свої правки. І будь-ласка, залишайтеся вдома, не намагайтеся зустрітися з майстрами десь підпільно, щоб навести красу. Воно того не варто! Прошу вас, все можна зробити в домашніх умовах. Сьогодні тестила на собі", - запевнила ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"У мене наступний тиждень ефірний. Була звичайно і у мене спокуса зустрітися з майстром, але свідомість перемогла! Вдома! Чоловік вам в поміч! Він теж вдома. Це навіть романтично... Це як борщ, який ти зварив вперше сам - він найсмачніший. Так і тут. Чоловік очей не зводитиме від вашої краси, яку він сам наробив. Але якщо серйозно: фарбуємо коріння волосся", - розповіла Лілія.

Шанувальники зіркової пари прийшли в захват від результату фарбування і майстерності Андрія.

Яка Ви гарнюща!

Молодці

Чоловікові респект, не кожен погодиться

Ви в надійних руках...Клас

Красотуля

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Раніше Лілія Ребрик поділилася відмінною ідеєю ненудних занять на карантині.