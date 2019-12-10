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Романтична і зворушлива: Емілі Ратаковскі здивувала ніжним фото з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 10.12.2019 - 20:33
Романтична і зворушлива: Емілі Ратаковскі здивувала ніжним фото з чоловіком
Емілі Ратаковскі з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

Модель порадувала мережу зворушливим кадром

Емілі Ратаковскі – одна з найзнаменитіших моделей сучасності, яка, втім, прославилася не кар'єрними досягненнями. Вона звикла дивувати максимально відвертими знімками в своєму мікроблозі і виходами в напівоголеному вигляді. Завдяки видатним природними даними і бізнес-таланту вона зуміла побудувати успішний бренд Inamorata, який найчастіше сама і рекламує. Тому шанувальники звикли до гарячих кадрів в купальниках, костюмах, домашньому одязі та інших новинки марки. І рідкісні романтичні сімейні знімки стають приємною несподіванкою.

Романтична і зворушлива: Емілі Ратаковскі здивувала ніжним фото з чоловікомЕмілі і Себастьян (фото: instagram.com/emrata)

Кілька годин тому 28-річна красуня виклала в мережу один з таких знімків. На фото вона позує разом зі своїм чоловіком – Себастьяном Беар-МакКлардом. Емілі ніжно цілує чоловіка, а він дивиться на неї закоханими очима, наче вони тільки познайомилися. Нагадаємо, пара вирішила зіграти весілля буквально через місяць після зустрічі, в 2018-му році. Так що в лютому майбутнього року вони будуть відзначати 2-річчя шлюбу.

Романтична і зворушлива: Емілі Ратаковскі здивувала ніжним фото з чоловікомЕмілі періодично викладає романтичні фото з чоловіком (фото: instagram.com/emrata)

Такий романтичний кадр здійснив фурор серед фоловерів моделі. Вони засипали пару сердечками і приємними коментарями, поставивши за кілька годин практично 500 000 лайків. Емілі, до речі, одягнена в топ свого бренду, а також на ній видно новинку, яку вона представила днями – сережки у вигляді жіночої фігури, Figure Earring.

Романтична і зворушлива: Емілі Ратаковскі здивувала ніжним фото з чоловікомНовинка від бренду Емілі (фото: instagram.com/emrata)

Емілі вже встигла розповісти історію створення цієї речі, написавши довгий пост: «Представляємо фігурну сережку. Inamorata – це ваша власна муза і святкування жіночої форми. Я люблю красномовні сережки і хотіла представити Inamorata одним шматком. Я запитала мого батька (мого улюбленого художника), чи може він намалювати жіночу фігуру однією лінією, і ось результат: дуже особливе уявлення про те, що насправді означає @inamoratawoman. Вже в магазині! Посилання в біо».

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