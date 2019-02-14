Романтичний флешмоб: Джамала, Осадча, Єфросиніна та інші поділилися рідкісними фото з коханими

Буквальної кожен зазначив, що Любов - це прекрасне почуття, і його потрібно берегти

День святого Валентина — повод для многих селебритис поделиться со своими поклонниками яркими моментами из личной жизни. Не сложно догадаться, что 14 февраля многие украинские звезды поспешили опубликовать на своих соцстраничках романтичные, а порой и "горячие" фото с любимыми.

LITE собрал целый "любовный фотоальбом" из снимков украинских знаменитостей. Предлагаем внимательнее рассмотреть яркие фото и убедиться, что самое главное чувство в нашей жизни — Любовь!

Джамала и Сеит-Бекир

Джамала показала снимок, сделанный еще во время романтического путешествия в Рим после свадьбы с Сеит-Бекиром Сулеймановым в апреле 2017 года. Напомним, что в марте 2018 у пары родился малыш Эмир-Рахман. Певица отметила, что не считает 14 февраля праздником, но ей приятно, что есть день, когда все признаются друг другу в любви (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Лилия Ребрик и Андрей Дикий

Ведущая Лилия Ребрик и танцор Андрей Дикий познакомились во время участия в шоу Танцы со звездами. Уже в декабре 2011 пара расписалась. И сегодня воспитывает двух прекрсных деток: Диану и Полинку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Маша Ефросинина и Тимур Хромаев

Одна из самых крепких пар. Маша и Тимур воспитывают дочку Нану и сына Александра. "Признаться в любви" Ефросинина решила ярко — опубликовав "горячее" фото (instagram.com/mashaefrosinina)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов

Осадчая и Горбунов — одна из самых романтичных и обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса. Длительное время ведущие скрывали свой роман, пока в 2017 году не расписались. В феврале 2017 у пары родился первенец — сыночек Иван, с которым Юрий недавно прогулялся по Киеву (фото: instagram.com/kosadcha)

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

В честь 14 февраля актриса опубликовала редкое совместно фото со своим супругом. Сумская рассказала, что их любовь началась еще в 1991 году, когда в День всех влюбленных перед репетицией она нашла на столе записку с шоколадным сердцем "Приходи завтра ко мне, я съем тебя, как этот шоколад"... И завертелось (фото: instagram.com/olgasumska)

Вера Брежнева и Константин Меладзе

"Люди, любите друг друга", — сделала подпись под трогательным снимком Брежнева. Отметим, что Вера тайно вышла замуж за Меладзе в 2015 году. Свадьба прошла в Италии (фото: instagram.com/ververa)

Александр и Лиза Скичко

"Любовь - это счастье, и я желаю каждому найти свое счастье!" — подписал интригующее фото с любимой ведущий Александр Скичко. Снимок был сделан в аэропорту "Борисполь". Ведущий отметил, что даже его возлюбленная не знает, куда они летят — это сюрприз (фото: instagram.com/aleksandrskichko)

Напомним, ранее Tayanna, Вера Кекелия и Марта Адамчук вспомнили о самых романтичных моментах в жизни.

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