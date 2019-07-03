"Романтична комедія": схвильована Регіна Тодоренко загадала бажання в день весілля

Весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова має відбутися вже сьогодні, 3 липня. Місце проведення пишної церемонії – місто Сорренто в Італії. Підготовка до свята йде повним ходом. І природно, що наречений і наречена хвилюються... Також слід зазначити, що Тодоренко і Топалов – офіційно дружина і чоловік. Пара розписалася в кінці жовтня 2018 року. Тоді Регіна була вагітна, через що зіркова пара лише розписалася і скромно відсвяткувала важливу подію у колі рідних. Пишного весілля не було. Однак телеведуча дуже часто зазначала, що їй би хотілося відсвяткувати весілля і дійсно відчути себе в ролі нареченої. І ось, мрія Регіни нарешті збудеться.

На своїй instagram-сторінці Регіна залишила коротке послання багатомільйонній армії шанувальників, які з нетерпінням чекають перших фотографій і відео з весілля. Телеведуча зізналася, що в день весілля дуже хвилюється. І вона хоче, щоб все пройшло добре – "як у романтичній комедії".

"Нервова напруга на максимум перед найважливішим днем цього року. Аби все пройшло кльово, як в романтичній комедії)" – лаконічно повідомила Тодоренко.

Свій пост телеведуча супроводила барвистим фото на фоні зелені. На Регіні – ніжне плаття мерехтливого відтінку, сукня виконана в білизняному стилі. Довершує образ великий солом'яний капелюшок на атласних стрічках. Сама ж Реґіна дивиться кудись убік і широко посміхається.

Романтична Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

До речі, за день до весілля, 2 липня, Тодоренко і Топалов провели святкову вечерю в колі гостей, запрошених на весілля.

Тодоренко навіть записала коротеньке відео, як Влад намагається привернути увагу гостей перед вечерею і дякує їм, що всі вони знайшли час у своїх графіках і приєдналися до важливої події в житті музиканта і телеведучої. Відповідне відео з'явилося в twitter-акаунті MyGlamWish.

Нагадаємо, раніше Топалов зворушив "світанковим" фото Тодоренко з Італії. Музикант ніжно назвав свою улюблену "моя любовушка куряча". А в цей час Тодоренко стоїть спиною до камери на тлі прекрасного італійського заходу.

Примітно, що раніше Регіна повідомила про непростий переліт з сином. Вона вперше вирушила у подорож одна з дитиною і відчула всі "принади" переміщення на далекі відстані з малюком.