Фатальна красуня: Анна Сєдокова полонила "леопардовим" луком

Співачка показала, як потрібно носити речі трендового сміливого забарвлення

Відома співачка Анна Сєдокова не втомлюється дивувати шанувальників появою у відвертих вбраннях, через що часто отримує порцію критики від коментаторів в мережі. Втім, зірку це анітрохи не бентежить, адже їй є що показати, тому вона без сорому демонструє апетитні форми. Втім, Ганна легко може поспілкуватися з шанувальниками і на одвічні теми, як, наприклад, пошук особистого щастя. Так, "леопардова" співачка зі сторінки в Instagram заявила, що "на кожного Шрека знайдеться любляча Фіона".

Знаменитість постала перед фанами в стильному тренчі з анімалістичним принтом і білих прозорих рукавичках з оригінальною вишивкою. В якості аксесуарів вона віддала перевагу сережкам, рясно прикрашеним каменями. Легкий макіяж у пастельних тонах, акцент на виразні очі з довгими, густими віями – і серця шанувальників почали битися частіше.

"На кожного Шрека знайдеться Фіона, якій буде фіолетово, що він зелений", - констатувала зірка.

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Шанувальники оцінили ефектний образ артистки по достоїнству, і вони не змогли пройти повз виразного знімка фатальної красуні, не залишивши для неї комплімент.

"Дуже стильна дама", "Фатальна красуня", "Неповторна!", "Ти така гарна і мила дівчина", "Шикарна!", "Неймовірна!", "Анечка, ти прекрасна", "Ну, вогонь! Вогонь просто, Анюта!", - відзначали вражені фоловери.

Раніше Ганна Сєдокова не на жарт заінтригувала мережу появою в компанії відомого російського співака, з яким їй приписують роман.

До речі Анна Сєдокова зворушила сімейним знімком, на якому позує зі старшою дочкою і маленьким сином.