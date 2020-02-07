Після пологів зникло все: гнучка Ганна Різатдінова зробила несподіване зізнання

Фіналістка Танців з зірками 2019, олімпійська призерка Ганна Різатдінова може похвалитися витонченою фігурою і ідеальною спортивною формою навіть після народження дитини. Спортсменка не раз відзначала, що для цього вона регулярно працює над собою, а іноді долучає до тренувань і синочка Романа, якого вона народила від скандального екс-депутата Олександра Онищенка. На новому знімку в своєму Instagram вона полонила вражаючою розтяжкою і розвінчала популярний міф.

На знімку Ганна в легінсах та спортивному топі відображена в складній акробатичній позі - вона стала на місток і водночас зробила вертикальний шпагат. Гімнастка здивувала визнанням, що після пологів вона втратила всю свою гнучкість і їй довелося все відновлювати заново, що було не так легко.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Дещо про розтяжку. Розробити розтяжку набагато легше ніж її втримати!! Є міф про те , що якщо ти розтягнувся , то вже на все життя .. на жаль ні!! Після пологів у мене зникло буквально все! І розтяжка і гнучкість. Довелося заново спілкуватися з м'язами, щоб вони згадували, як сідати на шпагат. Це складний і болісний процес. Але якщо щодня приділяти розтяжці хоча б 10/15 хв, все буде. Головне не зупинятися", - поділилася спортивними секретами Різатдінова.

Фото: Ганна Різатдінова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Вражені користувачі мережі засипали Ганну теплими коментарями, захоплюючись її красою і грацією.

Красуня

Ганнуся за вашими лініями можна дивитися , милуватися постійно. Реально після пологів все заново треба було починати ( шпагат і так далі ) ось це так...

Прекрасна....

Клас

Виглядає ефектно

Краса!!!

Круто

Я теж хочу бути такою як ти

Вау!!!!

Краса і здоров'я..можна споглядати нескінченно

Крутыха!!!!

Як же це красиво

Дуже красива!

Грація!!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/anna_rizatdinova)

Раніше Ганна Різатдінова знялася в ефектній фотосесії в стилі 80-х і постала з білявими локонами.