Батьки зрозуміють: Катя Осадча поділилася зворушливим фото з 2-річним сином

Телеведуча також показала улюблену іграшку сина

Катя Осадчая приятно удивляет поклонников – украинская телеведущая стала все чаще публиковать различные фото со своим сыночком Иваном. Хотя пока что ведущая и ее супруг Юрий Горбунов не спешат показывать лицо сына, но и опубликованных фото достаточно, чтобы порадовать фанатов известной пары.

Так, на своей instagram-страничке Осадчая вновь "приоткрыла таинство" семейной жизни и опубликовала в своем сториз милое фото с сыночком. При этом Ваня, как обычно, позирует спиной к камере. Хотя и слово "позирует" здесь не совсем уместно. Снимок получился размытый. И судя по всему, мальчику больше хотелось играть, а не фотографироваться.

"Чітких фотографій майже немає. Батьки малих дітей зрозуміють", - с юмором подписала забавное фото Осадчая.

Катя Осадчая с сыном (фото: instagram.com/kosadcha)

Также неизменная ведущая программы "Світське життя" показала одну из любимых игрушек сына — так называемый бизиборд. Это игровая доска для детей с различными развивающими моторику элементами. Она состоит из "манипуляционых" элементов, с которыми можно производить абсолютно разнообразные действия.

"Івасикове царство", - подписала Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Напомним, что не так давно совместный сын Осадчей и Горбунова встретил своей второй день рождения – 18 февраля. При этом счастливые родители поспешили показать, что именно подобрали Ванюшке на день рождения. Например, Осадчая испекла в честь важного праздника торт, украсив его ягодами, шоколадной и кокосовой стружкой. Выглядит очень аппетитно!

А чуть позже Осадчая и Горбунов показала и совместное фото с сыном во время праздника. Известные родители отметили: "Спасибо, что выбрал нас своими родителями!"

Напомним, что у Кати Осадчей есть также сын от первого брака. Илье исполнилось 16 лет.