Яскраво й жваво: діва Монро поділилася колоритними фото з Одеського кінофестивалю

Фото: травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Епатажна артистка весело проводить час в місті біля моря

Ювілейний 10-й Одеський кінофестиваль залучив в місто безліч українських (і не тільки) знаменитостей. Вони із задоволенням позують на червоних доріжках, дають інтерв'ю, оцінюють новинки кінематографа і гуляють по Південній Пальмірі. У їх числі і травесті-діва Монро, яка вирішила поділитися на своїй сторінці в Instagram своїми враженнями від заходу, а також дуже колоритними фото.

Епатажна артистка показала кадри з червоної доріжки церемонії відкриття, на якій вона красувалася в ніжно-ліловій сукні від українського дизайнера.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Монро доповнила образ сумочкою-клатчем, золотистими босоніжками і прикрасою на голові в тон наряду.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Пізніше вона також виклала знімки з наступних фестивальних днів, на яких також відображена в яскравих образах і з коронним "кандибобером" на голові.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

"Мої полунички, кошенята і адепти секти Невгамовної, соррі, що не відповідаю в директі і не реагую на коменти. Просто кінофестивальні будні насичені під зав'язку, що не встигаю носик подпудрити і ковток води пропустити. Ага...води. Цілий день набираю матеріал, що відразу в сторіс, а вночі вже в підлогу очі, засинаючи, відбираю і ретачу, щоб продемонструвати вам @odesa_film_festival У всій красі!

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

З побаченого дуже вразила французька стрічка "Прекрасна епоха". Впевнена Вона буде в прокаті, не пропустіть. Французьке кіно це смак, шарм, гумор і звичайно ж любов. Фестивальне кіно - на любителя саме арт - хаусних драматичних, трагедійних, частіше жорстоких і жорстких історій. Щоб потім вийти і втішити себе: так у мене ще життя - мармелад, і піти грохнути стаканчик чого міцніше, зняти стрес!



Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Обов'язковий до відвідин Міський Ринок Їжі. Свіжа рибка при тобі ж посмажена, вінчик, неспішні розмови про високе і атмосфера курортного міста. Що ще потрібно для любителів смачного життя. І зустрічі з новими - старими друзями. Без яких візит до Південної Пальміри Не уявляєш. Дякую і далі буде..." - поділилася Монро.

Фото травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Підписники діви поспішили поділитися своїми відгуками, захоплюючись її нарядами.

Монро, дуже приємно, що Ви побували в нашій перлині

Дуже цікаве відео церемонії відкриття !! Монро, Ви вражаючі, дивні і невгамовні!!! Бажаю відмінного відпочинку

Наша богиня!

Бомбическая!

Плаття нереально красиве, і Ви в ньому дуже органічні, в цілому весь образ просто Вау!

Просто приголомшлива дівчина

Дейнерис з Ігор Престолів, зірка ОМКФ

Мрійниця

Як же ви прекрасні!

Не втомлююся дивуватися і захоплюватися Вашими образами!!)) В живу все виглядало ще більш заворожуюче!!!) Деякі звичайно дуже засмутили

Образ просто захоплення!!!

Монро, ти красуня

Жіночний образ. Монрита ніжна фея. З'явилася тату на руці? Або й раніше була?

Краса неземна, промениста-так тримати, розумниця

Скріншот коментарів (instagram.com/monritta)

Нагадаємо, по дорозі в Одесу травесті-діва Монро влаштувала яскраву фотосесію серед соняшників.

Раніше травести-діва Монро приміряла образ випускниці і розповіла про непрості шкільні роки.

Також Монро поділилася барвистими фото біля океану в міні-сукні і без макіяжу.