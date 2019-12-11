Яскраво і сміливо: Аніта Луценко кардинально змінила імідж

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Зірковий тренер не перестає дивувати своїх шанувальників

Відома українська фітнес-тренер і ведуча проекту "Зважені та щасливі" Аніта Луценко відома своєю рішучістю і сміливістю - це стосується і експериментів із зовнішністю. Вона не боїться пробувати нове, якщо їй так хочеться - так, у жовтні знаменитість вразила шанувальників новою, екстремально короткою стрижкою, а також пофарбувалася в платинову блондинку.

Що ж, на цьому Аніта явно вирішила не зупинятися - через кілька місяців вона знову відновила зачіску, на цей раз примірявши яскраво-рожевий колір волосся.

Фотографією з оновленим іміджем спортсменка поділилася в своєму Instagram.

"Всім рожевого", - лаконічно підписала фото Луценко.

Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Знімок викликав ажіотаж серед підписників ведучої і за годину набрав понад 16 тисяч лайків і сотні коментарів. Більшості фоловерів припали до душі такі зміни в зовнішності Аніти і вони залишили їй захоплені компліменти.

Ви дуже гарна

круто! прям весну нагадали!

Ви просто WOW!

Вау, классссс

Дуже класно

А мені дуже подобається. Так красиво.

Колір бомбічний

Крутецки!!

Ще потрібен єдиноріг

Прикольно

Вогонь!!!!!

Як круто! Свіжо

Настрій сакура )

Теж так хочу))

Зірка! Палити, так напалмом! Обажаю вам за сміливість, рішучість і яскравість

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, Аніта Луценко показала дочку, що підросла, і чесно розповіла про труднощі материнства.