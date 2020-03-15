Яскравий вихід: Леся Нікітюк в "небеснму" образі влаштувала експрес-фотопрогулянку

Леся Нікітюк уміє підігрівати інтерес шанувальників. Так, нещодавно вона показала пікантну фотосесію топлес, зроблену в одному з київських готелів, і продемонструвала свої стрункі форми на пікантних фото. Ведуча любить виглядати ефектно не тільки в кадрі, але і в повсякденному житті і не боїться сміливих образів і сплеску кольору. Наприклад, на свіжому знімку в Instagram вона показала свою експрес-фотопрогулянку в компанії улюбленого чотирилапого друга – песика Рафіка, якого ведуча просто обожнює.

Вона прогулялася в парку в яскравому весняному аутфіте – еко-шубці блакитного кольору (один з трендових відтінків сезону), чорних лосинах і короткій кофті.

"Вийшли сфоткатись і додому", - повідомила вона в підписі до світлини.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Судячи з кадрів з "сторіз", до теледива приєдналися її друг, блогер і ведучий Євген Талер і кілька приятелів. Леді Ле прибувала у відмінному настрої.

Леся Нікітюк з друзями (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Шанувальники зірки не змогли відпустити свою улюбленицю без компліментів.

Леся, ти красуня і тобі дуже йде небесний колір

Клас

Ви дуже гарнюні обоє

Ви дуже гарна!

Самая-Самая

Леська, а ти пальто під Рафіка нашийник підбирала?

Прекрасне фото

Пупсики

Просто сексі-мекси

Леська, ти дійсно красуння!

Красуня і чоловік

Скріншот коментарів

Раніше Леся Нікітюк похвалилася стрункими формами в строкатих лосинах на знімальному майданчику. Теледіва пообіцяла "розправитися" зі своїм спів-ведучим програми "Хто зверху?" Сергієм Притулою.