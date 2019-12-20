Яскравий фит alyona alyona і Джамала: іронічно і зухвало про зворотній бік популярності в епоху соціальних мереж

Алена, чиє тіло обклеєно сотнями коментарів / стікерів. Джамала в незвичному хіп-хоп луці. І одержимий «диванний критик», що невтомно втручається в особисте життя зірок, бажаючи отримати їх увагу за всяку ціну.

Відомі люди сьогодні живуть під величезним тиском. У соціальних мережах між ними та користувачами нема жодних перешкод. Кожен пише, що йому заманеться. Бути «вище цього» не так вже й легко. Щодня на твій бік ллють сотні коментарів про те, як ти виглядаєш, що ти носиш, їси чи п'єш. Люди засуджують, вимагають уваги, провокують і навіть відкрито ображають.

alyona alyona feat. JAMALA - Забирай

Розуміючи, що вирішити цю проблему неможливо, alyona alyona і Jamala вирішили іронічно обіграти її в новому відео. Колективному образу нав'язливого фоловера вони пропонують несподіване рішення: «Забирай собі всі мої коменти і лайки, Не пиши мені в direct свої байки», - читає в екран alyona, змінюючи образи зі своїх же перших кліпів «Голови» і «Вiдчіняй». Постіронія в дії!

Джамала йде ще далі. Вона пропонує фоловерам забирати собі все: «кліпи, топи, концерти і чарти». alyona тим часом, готує йому смачний сендвіч, перетворюючи в блендер касетну плівку та навушники в єдину їстівну (?) субстанцію.

Втім, у фіналі всіх чекає хеппі-енд. Фоловер притискає до серця валізу чужих речей, спогадів і емоцій. alyona прямо біля під'їзду чекає приємний развіртуал. Школярі просять автограф у зошит і дарують їй за це цукерку. Найзагадковішим залишається останній кадр. Чим не привід активно обговорити його в коментарях?