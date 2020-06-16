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Яскравий день народження: іменинниця Регіна Тодоренко впала в басейн прямо в сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.06.2020 - 10:34
Яскравий день народження: іменинниця Регіна Тодоренко впала в басейн прямо в сукні
Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча в чудовому вбранні відсвяткувала 30-річчя з коханим чоловіком

На днях Регіна Тодоренко відсвяткувала ювілей - 14 червня телеведучій виповнилося 30 років. На честь цієї події вона поділилася в Instagram кількома відвертими зізнаннями і розповіла, якісь висновки і життєві уроки винесла за прожиті роки.

Судячи з усього, артистка влаштувала святкування в колі рідних в комплексі відпочинку. Регіна опублікувала веселий ролик, в якому видно її радість і щастя в цей знаменний день.

Тодоренко постала в білому платті-балахоні з гороховим принтом. Дівчина стоїть біля басейну з оберемком різнокольорових повітряних кульок і променисто посміхається, після чого відпускає їх у небо і падає у воду. Відразу ж за нею стрибає її чоловік Влад Топалов, здіймаючи купу бризок.

Регіна Тодоренко стрибнула в басейн у свій день народження (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Спасибі, чоловік @vladtopalovofficial , за цей неймовірний День Народження. Тільки ти знаєш, як сильно я люблю свята! Я щаслива. Спасибі вам , мої дорогі друзі, за атмосферу! Спасибі всім вам за теплі привітання, за листівки, за сторіс. Люблю! Бачу, що багато народилися зі мною в один день! Вас від усієї душі вітаю!" - написала Регіна.

Користувачі мережі засипали теледіву привітаннями та теплими побажаннями, хоча деякі зазначили, що відпускати кулі в небо не дуже добре для екології.

  • Я рада що ти така радісна і щаслива
  • З святом вас, всього самого найкращого
  • ви такі щасливі! Щастя вам!
  • Дуже круто, такі позитивні
  • Клас!!! Региночка,з Днем Народження тебе!!!!!
  • Яке відео чарівне!!!! з днем Народження, Регіна! Хай щастя тільки множиться!
  • З днем народження! Але навіщо кулі випускати в небо?! Ну блін, природа страждає, тварини Ну як так
  • Полетіли кульки забруднювати Світовий океан
  • Респект Владу!
  • Круто так
  • Кайф

Яскравий день народження: іменинниця Регіна Тодоренко впала в басейн прямо в сукні

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи, пов'язані з віком.

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Автор: Lite

Теги Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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