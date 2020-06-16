Яскравий день народження: іменинниця Регіна Тодоренко впала в басейн прямо в сукні

Ведуча в чудовому вбранні відсвяткувала 30-річчя з коханим чоловіком
На днях Регіна Тодоренко відсвяткувала ювілей - 14 червня телеведучій виповнилося 30 років. На честь цієї події вона поділилася в Instagram кількома відвертими зізнаннями і розповіла, якісь висновки і життєві уроки винесла за прожиті роки.
Судячи з усього, артистка влаштувала святкування в колі рідних в комплексі відпочинку. Регіна опублікувала веселий ролик, в якому видно її радість і щастя в цей знаменний день.
Тодоренко постала в білому платті-балахоні з гороховим принтом. Дівчина стоїть біля басейну з оберемком різнокольорових повітряних кульок і променисто посміхається, після чого відпускає їх у небо і падає у воду. Відразу ж за нею стрибає її чоловік Влад Топалов, здіймаючи купу бризок.
Регіна Тодоренко стрибнула в басейн у свій день народження (фото: instagram.com/reginatodorenko)
"Спасибі, чоловік @vladtopalovofficial , за цей неймовірний День Народження. Тільки ти знаєш, як сильно я люблю свята! Я щаслива. Спасибі вам , мої дорогі друзі, за атмосферу! Спасибі всім вам за теплі привітання, за листівки, за сторіс. Люблю! Бачу, що багато народилися зі мною в один день! Вас від усієї душі вітаю!" - написала Регіна.
Користувачі мережі засипали теледіву привітаннями та теплими побажаннями, хоча деякі зазначили, що відпускати кулі в небо не дуже добре для екології.
Скріншот коментарів
Раніше Регіна Тодоренко влучно висловилася про гнітючі стереотипи, пов'язані з віком.
Читайте нас в Google News та підписуйтесь
Автор: Lite