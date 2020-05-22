Яскраві красоточки: Оля Полякова викликала захоплення в мережі стильною фотосесією з доньками Машею і Алісою

Полякова з доньками похвалилася яскравими сукнями
Оля Полякова у період домашньої самоізоляції з сім'ї вирішила бути максимально відкритою перед багатотисячною армією фоловерів. Українська "Королева ночі" перейшла на формат прямих ефірів, під час яких готувала, тренувалася, розважалася і спілкувалася з колегами по шоу-бізу. Звичайно ж, за цей період в соцмережах Олі практично перестали з'являтися глянцеві фото і відео, за що шанувальники також встигли скучити. Спеціально до Дня вишиванки, який відзначали 21 травня, Полякова побалувала підписників. Співачка з доньками організувала яскравий фотосет, чим викликала захват у мережі!
В честь Дня вишиванки Полякова також вирішила похвалитися стильноюновинкою з багатим орнаментом. Разом зі своєю зірковою мамою в розкішних сукнях також красувалися її дочки — 8-річна Аліса і 15-річна Маша.
Велика родина позує босоніж, з розпущеним волоссям і без косметики. Полякова вибрала сукню-вишиванку з кислотною салатовою вишивкою на сірому тлі. Маша Полякова також вибрала максимально яскраве плаття — з рожевою вишивкою на білому. А от Аліса красується в сукні з великими різнокольоровими квітами.
Фото: instagram.com/polyakovamusic
Шанувальники Полякової прийшли в захват від серії нових фото:
Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової в купальнику похвалилася вечірнім релаксом в басейні.
Автор: Юля Петрова