Яскраві і красиві: Слава Камінська захопила фанів сімейними фото з відпочинку

Фото: Слава Камінська з сім'єю (instagram.com/babaslavka)

Співачка разом з чоловіком і дітьми вирушила позасмагати в ОАЕ

Учасниця групи "НеАнгели", українська співачка Слава Камінська, яка раніше похвалилася новим стильним вбранням, разом з чоловіком Едгаром Камінським та їх дітьми Леоном і Лаурою вирушила на відпочинок у теплі краї. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася цікавими знімками з ОАЕ.

На перших фото зіркова мама з дітьми відображені в однакових жовтих костюмах, тато ж трохи вибивається з ансамблю.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

"Хтось же повинен зіпсувати фотографію", - написала Слава під загальним сімейним фото, на якому малюки ніжно обіймають батьків за шию. А діточок вона люблячи назвала "курчатами".

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Співачка також опублікувала романтичне фото в обнімку з чоловіком, супроводивши його сердечком.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Також виконавиця виклала кілька знімків в трендовій леопардовій накидці.

Фото: (instagram.com/babaslavka)

Яскраві фото зоряного сімейства привели в захват підписників. Вони навперебій милуються красою їхніх діток і бажають відмінного відпочинку.

"Ви такі гарні";

"Вау, яке яскраве, гарне і позитивне фото! Ось тут добре видно-Лаура-копія Едгар, а Леон-твоя копія Слава... Як ідеально все розподілили, все по чесному...";

"Дуже гарні і щирі)Щастячка вашій сім'ї!";

"На цій фото видно неймовірну схожість донечки на вас Слава";

"Дівчинка така гарна,немов янгол";

"Такі лапули! Просто розчулення і диво!";

"Ви дуже класные, любіть один одного і будьте щасливі", - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Слава Камінська показала талант свого синочка Леонарда, якого співачка вчила робити стильну фотосесію.

Раніше Слава Камінська з групи "НеАнгели" похвалилася милим сімейним фото з чоловіком і дітьми.