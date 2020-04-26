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Яскрава парочка: нарядні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.04.2020 - 20:06
Яскрава парочка: нарядні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет
Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведучі порадували своїх дописувачів яскравими фото

Катя Осадча, яка нещодавно показала свою нову розвагу на карантині, разом зі своїм чоловіком Юрієм Горбуновим показала щасливі фотографії з підготовки суперфіналу Голосу країни. Відомі телеведучі зазначили, що вже все готово до проєкту, який розпочнеться сьогодні, 26 квітня, о 21:00.

Осадча та Горбунов виклали на своїх сторінках в Instagram дві фотографії, на яких вони стоять у святковому одязі. На Осадчій надіта яскрава оксамитова червона сукня з синім відливом, а на Горбунові біла сорочка й чорний піджак.

Яскрава парочка: нарядні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

"Друзі, сьогодні фінал Голосу країни в новому форматі. Всі кошти виручені з глядацького голосування і рекламних блоків підуть на допомогу і захист медиків. Вмикайте 1+1 о 21:00 голосуйте і допомагайте", - написала Осадча.

Яскрава парочка: нарядні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

Юрій Горбунов та Катя Осадча (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Своєю чергою Горбунов підкреслив, що вони готові до суперфіналу 10 ювілейного сезону Голосу в умовах карантину. І шоу пройде завдяки сучасним телевізійним технологіям.

Користувачі мережі прокоментували яскраві фото телеведучих.

  • Обожнюю цю пару;
  • Яскрава парочка. Чекаємо;
  • Ура! Я дуже рада, що сьогодні фінал! Але прикро що без глядачів;
  • Дуже чекаємо;
  • Шикарно;
  • З Нетерпінням чекаємо дуету Дана і Тіни;
  • Лапочки наші, любимо і чекаємо;
  • Ура;
  • Гарна пара;
  • Це має бути супер!!!

Яскрава парочка: нарядні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

Яскрава парочка: нарядні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

Яскрава парочка: нарядні Осадча та Горбунов показали щасливий сімейний портрет

Скріншот з Instagram

Нагадаємо, що Горбунов та Осадча розкрили секрети суперфіналу шоу Голос країни-10.

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Новини України шоубизКатя ОсадчаЮрій Горбунов
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