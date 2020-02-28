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Яскрава красуня: TAYANNA вразила кардинальною зміною іміджу

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.02.2020 - 15:31
Яскрава красуня: TAYANNA вразила кардинальною зміною іміджу
Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Співачка здивувала яскравими весняними змінами

Співачка TAYANNA, яка нещодавно отримала нагороду в одній з головних музичних номінацій на премії "Новорічна Музична Платформа", "Піснею року 2019" визнали її сингл "Як плакала вона", вирішила кардинально змінити імідж.

Новим кольором волосся виконавиця підтримала тренд 2020 року на неонові відтінки в образі. Яскравий жовтий, як символ весни і сонця припав до смаку її фанатам, які високо оцінили експеримент.

Яскрава красуня: TAYANNA вразила кардинальною зміною іміджу

Фото: TAYANNA (instagram.com/tayanna_reshetnyak)

Образ співачка доповнила костюмом з короткого топу з довгими рукавами і мікрошортами в глибокому фіолетовому відтінку.

"Як настрій?" - запитала вокалістка під фото в Instagram у своїх фоловерів і вони їй зізналися, що завдяки таким кадрам настрій завжди покращується.

  • Такий яскравий, як і ваше волосся
  • Гарно!
  • Фантастична
  • Ваууууу, шикарно
  • Чому так шикарноооо?
  • Наша яскрава красуня!
  • Супер!!! Дуже гарна!!!
  • Вау!
  • Súper bien !!! Bellísimo!!!

Крім того підписники відзначили, що струнка фігура їх улюблениці вище всяких похвал. TAYANNA дійсно останнім часом виглядає карколомно і причиною всьому її комфортний раціон і її особисті секрети стрункості.

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