На “Різдвяній історії” Тіна Кароль ворожила на Дана Балана, “Время и Стекло” піднялись у повітря на санчатах, а Мішель Андраде заспівала на ковзанах

Яскраві постановки та виступи українських зірок під час концерту перенесли глядача в атмосферу справжнього українського Різдва та подарували новорічний настрій. Тіна Кароль дивувала сміливими образами, MONATIK презентував новий хіт про мрії, Мішель Андраде влаштувала перфоманс на льодовому катку, а “Жіночий квартал” жартував про судженого Тіни Кароль.

Спеціально для проекту “Здійсни мрію” мультиартист MONATIK написав новий хіт “Мріяти не шкідливо”, який презентував під час концерту. Крім того, тренер «Голосу країни-10» виконав свою вибухову пісню “LOVE IT ритм”. Під час спілкування з Тіною на сцені артисту довелось перевтілитись у казкового героя - ельфа, та привітати глядачів ельфійською мовою. Як пожартував Дмитро: “Я тільки нещодавно почав вивчати ельфійську”, після чого він вимовив декілька загадкових слів, які ніхто не зміг повторити.

Приємним сюрпризом для всіх став ліричний перфоманс від гурту “Беz Обмежень”. Соліст гурт Сергій Тарчинець виковав колискову “Тиха ніч” та поєднав її з хітом “Зорі запалали”. Номер супроводжувався постановкою на льоду від школи “Кристал”, а також ніжними виступами від найяскравіших пар останнього сезону шоу “Танці з зірками” Анни Різатдінової та Олександра Прохорова, Олени Шоптенко та Макса Леонова, Даніеля Салема та Юлії Сахневич.

Змусив весь зал сміятися номер від “Жіночого кварталу”. У жартівливій постановці разом з Тіною Кароль вони відтворили на сцені ворожіння на судженого-рядженого, які традиційно дівчата проводять у період різдвяних свят. Сидячи за святковим столом, вони ворожили на наречених для себе та Тіни Кароль. Не обійшлось і без жартів навколо чуток про роман артистки зі співаком Даном Баланом.

- Тіна, а на кого ти збираєшся ворожити? – запитали учасниці «Жіночого кварталу».

- На принца, - кокетливо відповіла Тіна.

- А мені цікаво, відколи це Молдова стала монархією? Ми всі розуміємо, що ти будеш ворожити на Дана Балана, на всіх сайтах написано, що ви разом, - жартували з залом гумористки.

Жартував на концерті і Олег Скрипка, який разом з вертепом увірвався на сцену з колядкою “Добрий вечір тобі, пане господарю”. Після виступу ведучі вечора Тіна Кароль та Женя Лебедин показали глядачам зворушливе дитяче фото Олега Скрипки та запитали, ким він мріяв бути у дитинстві. На що артист відповів, що хотів бути дослідником космічних глибин - “звьоздовавтом”, але завжди на свята батьки одягали його в костюм ведмедика, тому що іншого у ті часи просто не було. “Я танцював у цьому костюмі, а потім сів на шпагат і він тріснув. Мені довелось його власноруч зашивати”, - поділився веселими спогадами Олег Скрипка.

Представили ефектний номер гурт “Время и Стекло”. Позитив вийшов на сцену в образі сучасного Санта Клауса у яскравому зеленому костюмі та червоній куртці, а Надя Дорофєєва у сяючій міні-сукні з бантом. У такому образі співачка була схожа на яскравий новорічний подарунок. Артисти заспівали свій україномовний хіт “Дим” та з льодового катка піднялися у повітря над Палацом спорту на великих санях з оленями. Після виступу Тіна Кароль презентувала артистам символічні подарунки – яскраву корону принцеси для Наді та кумедну шапку Наполеона для Позитива, які за виглядом нагадували ті, у яких вони зустрічали Новий рік у дитинстві. Сама ж Тіна теж вирішила приміряти чудернацький капелюшок – у вигляді Свинки Пеппи.

А болівійська красуня Мішель Андраде стала єдиною артисткою, яка знайшла сміливість виконати номер на льодовому катку. Мішель заспівала колядку “Небо і земля нині торжествують”. Допомагали їй маленькі фігуристи у костюмах ангелів з сяючими крилами. Співачка, яка зовсім нещодавно стала на ковзани, навіть продемонструвала складні піруети, зокрема, виконавши на льоду напівшпагат.

Гурт KAZKA вразив потужним виступом, у якому поєднав свій хіт «Плакала» зі стародавньою колядкою «Щедрий вечір». Солістка гурту Олександра Зарицька подарувала Тіні Кароль на честь Різдва гілку лілей – символ Діви Марії.

Здивував глядачів і несподіваний дует «відкриття року» Jerry Heil та зірки шоу “Голос країни” KHAYAT. Вони разом заспівали древню колядку “Роди боже”, бажаючи всім українцям злагоди та достатку у майбутньому році. А Юлія Саніна разом із Тіною Кароль вперше виконали наживо дуетний хіт «Вільна», чим привели у захват усю залу.

Окрім відомих українських артистів частиною концерту став також найдобріший благодійний проект “Здійсни мрію” та справжні герої, які є прикладом мужності та любові до України. На очах у тисяч глядачів куратор проекту Лідія Таран здійснила мрію тяжкохворого 4-річного Іллі, який найбільше у житті хоче побачити справжню касатку. Вже наступного року він вирушить до однієї з країн, аби на власні очі побачити цей вид ссавців, які знаходяться на межі вимирання. Чуттєвий момент здійснення мрії дитини викликав не тільки сльози на очах у всіх глядачів, але і захват, адже незважаючи на зовсім юний вік, малюк сильно переймається забрудненням світового океану. А мужності та хоробрості присутньому у залі ліквідатору наслідків Чорнобильської аварії Олексію Ананенко стоячи аплодував весь 10-тисячний зал Палацу спорту.

На завершення шоу Тіна Кароль побажала всім злагоди та миру у наступному році та запевнила глядачів, що “Різдвяна історія” стане справжньою традицією, адже доки живуть традиції - живе країна .

Над постановкою грандіозного шоу працювала команда “1+1 Продакшн” під керівництвом Володимира Завадюка, продюсера напрямку «Великі розважальні шоу 1+1 Продакшн», а також режисерів-постановників Наталії Лисенкової, Наталії Ровенської та Марії Григоращенко. Телеверсію концерту “1+1” покаже на різдвяні свята.