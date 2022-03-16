У РФ показали список заборонених зірок, які висловилися проти вторгнення Путіна

Колаж РБК-Україна: багато зірок РФ і України висловилися проти війни

У Росії заборонили виступ низки артистів, які висловилися проти вторгнення путінської армії на територію України. Причому в цьому переліку, як наші зірки, так і російські.

Список з'явився в Telegram-каналі Агентство, з посиланням на промоутера деяких музикантів.

Причому під заборону потрапили не тільки виступи артистів на території РФ, а й звучання їхніх пісень. Серед українських артистів у списку: Микита Алексєєв (Alekseev), Макс Барських, Віра Брежнєва, Іван Дорн, Настя Каменських, Дмитро Монатік, Світлана Лобода, Надя Дорофєєва, Потап, групи Океан Ельзи, Один в каное. Російські музиканти також поповнили табуйований перелік: Oxxxymiron, Максим Галкін, Борис Гребенщиков, соліст групи Нерви, учасники Anacondaz, Каста, Кровосток та інші. Зазначимо, що деяких виконавців навіть змушують дати письмове зобов'язання не висловлюватися про "проведення Збройними силами РФ спеціальної операції на Україні". За словами промоутера, це просять робити під приводом підписання "зобов'язання про недопущення порушень законодавства". З вимогою зіткнувся і, принаймні, один його клієнт - відомий артист, після того, як почав свій виступ з антивоєнного заклику. Фото: wwwagentsmedia