Без ретуші і фільтрів: Віра Брежнєва показала "живі" кадри з закулісся фотосесії

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Співачка зізналася, що їй подобаються випадково зроблені фото

Віра Брежнєва - справжня ікона стилю і приклад для наслідування, яка завжди захоплює своїми ефектними образами і квітучим зовнішнім виглядом. При цьому сама співачка більше схиляється до природності - так, нещодавно вона зізналася, що її улюблений макіяж - ледь помітний нюдовий. Нещодавно артистка знялася в стильній фотосесії для глянсового журналу ELLE, проте на своїй сторінці в Instagram вирішила поділитися не ідеальними гламурними фото, а "випадковими" закулісними кадрами.

Віра опублікувала добірку "живих" фото, зроблених між позуванням для фотографа. На них знаменитість відображена в неймовірних нарядах, однак з розслабленим або ж задумливим виразом обличчя.

Артистка приміряла маленьке чорне плаття, яке доповнила колготками в горошок, а також чорне плаття в білий горох і пишну "повітряну" спідницю.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

"Коли відбувається зйомка для журналу, для друку вибираються найкрасивіші, акуратні кадри. Далі вони обробляються і картинка стає ідеальною! Але мені іноді так подобаються випадково зроблені кадри, живі, які нікуди не йдуть, але завдяки тому, що є Instagram, їх можна теж показати!!)) без обробок, ретуші, фільтрів. Де я знову ж спокійна і зосереджена на процесі зйомок для @elle_russia Яке фото з цих найбільше подобається?" - поділилася Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Шанувальники обсипали улюблену співачку компліментами, зазначивши при цьому, що у неї дуже сумний погляд.

Всі фото супер! Але перше фото особливе, такий глибокий і чуттєвий погляд

Я обожнюю живі кадри. Всі класні

Знімки класні, бо ви класна

Богиня любові і краси

красуня)

Верачка ви еталон жіночої краси!!!!!!

Всі суперські фотки . Віра ти скрізь красива і карколомна

красуня, але в яскравих шатах краще, щасливіше і позітівненько

Таке сумне обличчя на всіх фото

2 фото - бомба, таке невимушене

Вибирати не варто - всі кращі!

Віра, хіба можна бути такою чарівною

Скріншот коментарів (instagram.com.ververa)

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