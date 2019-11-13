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Без ретуші і фільтрів: Віра Брежнєва показала "живі" кадри з закулісся фотосесії

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.11.2019 - 16:56
Без ретуші і фільтрів: Віра Брежнєва показала "живі" кадри з закулісся фотосесії
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Співачка зізналася, що їй подобаються випадково зроблені фото

Віра Брежнєва - справжня ікона стилю і приклад для наслідування, яка завжди захоплює своїми ефектними образами і квітучим зовнішнім виглядом. При цьому сама співачка більше схиляється до природності - так, нещодавно вона зізналася, що її улюблений макіяж - ледь помітний нюдовий. Нещодавно артистка знялася в стильній фотосесії для глянсового журналу ELLE, проте на своїй сторінці в Instagram вирішила поділитися не ідеальними гламурними фото, а "випадковими" закулісними кадрами.

Віра опублікувала добірку "живих" фото, зроблених між позуванням для фотографа. На них знаменитість відображена в неймовірних нарядах, однак з розслабленим або ж задумливим виразом обличчя.

Артистка приміряла маленьке чорне плаття, яке доповнила колготками в горошок, а також чорне плаття в білий горох і пишну "повітряну" спідницю.

Без ретуші і фільтрів: Віра Брежнєва показала &quot;живі&quot; кадри з закулісся фотосесіїБез ретуші і фільтрів: Віра Брежнєва показала &quot;живі&quot; кадри з закулісся фотосесії

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

"Коли відбувається зйомка для журналу, для друку вибираються найкрасивіші, акуратні кадри. Далі вони обробляються і картинка стає ідеальною! Але мені іноді так подобаються випадково зроблені кадри, живі, які нікуди не йдуть, але завдяки тому, що є Instagram, їх можна теж показати!!)) без обробок, ретуші, фільтрів. Де я знову ж спокійна і зосереджена на процесі зйомок для @elle_russia Яке фото з цих найбільше подобається?" - поділилася Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com.ververa)

Шанувальники обсипали улюблену співачку компліментами, зазначивши при цьому, що у неї дуже сумний погляд.

  • Всі фото супер! Але перше фото особливе, такий глибокий і чуттєвий погляд
  • Я обожнюю живі кадри. Всі класні
  • Знімки класні, бо ви класна
  • Богиня любові і краси
  • красуня)
  • Верачка ви еталон жіночої краси!!!!!!
  • Всі суперські фотки . Віра ти скрізь красива і карколомна
  • красуня, але в яскравих шатах краще, щасливіше і позітівненько
  • Таке сумне обличчя на всіх фото
  • 2 фото - бомба, таке невимушене
  • Вибирати не варто - всі кращі!
  • Віра, хіба можна бути такою чарівною

Без ретуші і фільтрів: Віра Брежнєва показала &quot;живі&quot; кадри з закулісся фотосесії

Скріншот коментарів (instagram.com.ververa)

Раніше спокуслива Віра Брежнєва розохотила шанувальників "мокрим" фото біля фонтану в Італії.

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