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"Вирішили зганяти на суші": Нікітюк і Цибульська постали в образі гейш


Артистки вразили яскравими нарядами на зйомках

Леся Нікітюк продовжує активно зніматися в ТВ-шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", демонструючи при цьому безліч найрізноманітніших образів. Так, минулого разу ведуча похвалилася точеними формами у відвертому вбранні, а тепер вирішила і зовсім приміряти образ японської гейші. У зйомках також брала участь співачка Ольга Цибульська - саме вона і показала ефектне фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку вони з Лесею відображені в традиційних японських кімоно, розшитих квітами та іншими малюнками. Цибульська віддала перевагу наряду червоного кольору, а Нікітюк - в коричнево-рожевих тонах. Обидві дівчини також красуються з відповідними високими зачісками, прикрашеними спицями і яскравими квітами. Оля також позує в типовому взутті - в'єтнамках на танкетці. Артистки прийняли ефектні пози і дуже серйозно дивляться в об'єктив.

"Вирішили з @lesia_nikituk зганяти на #суші. Кажуть, з класним костюмом роблять кльові знижки. То кому зроблять більшу: мені чі Лесі? Голосуй! О чі Л" - написала співачка.

Фото: Леся Нікітюк та Ольга Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписникам костюми артисток дуже сподобалися і вони поспішили залишити свої відгуки.

  • "Якщо підете разом, то суші вам просто подарують"
  • "Хаха, костюм як костюм, а від взуття співуче супер-зручне))))"
  • "Підняли мені настрій"
  • "Неважливо хто виграїв. Ви обидві в красивих костюмах"
  • "Ви обидві чарівні красуні"
  • "Які ви класні !!! Любуюся вами!)))"
  • "Лесичка ти Богиня,ти підкорила серце Притули, тобі немає рівних"
  • "Дівчата ви такі гарні"
  • "Я гадаю що у Олі костюм дуже кульовий"
  • "Таким красуням безкоштовно потрібно давати"
  • "Самураїв не вистачає :)"
  • "Дорогі Гейші!"
  • "Ви дві красуні!!! дуже гарні!!!"
  • "Ви обидві класні"
  • "Японочки!"

Скріншот коментарів (instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила образом в сукні з маминої шафи і навіть знялася в одному з ефірів "Хто зверху?" в цьому вбранні. Вийшло дуже сучасно і стильно.

Раніше Леся Нікітюк шокувала епатажним образом з бородою і значним декольте.

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