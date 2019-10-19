"Вирішили відкрити завісу": Каменських розговорилася про зміни після весілля з Потапом

Настя Каменських не упускає можливості поділитися щасливим фото або відео з коханим чоловіком Потапом. Пара разом на пробіжці, під час прогулянок і виходів у світ, на збірних концертах і, звичайно ж, вдома – артисти охоче пускають шанувальників у своє життя і регулярно балують порцією романтики. Але так було далеко не завжди - до кінця травня співачка і продюсер приховували свій роман, хоч шанувальники вже давно здогадалися про хімію між зірками. 23 травня закохані зіграли пишне весілля, про яку відкрито оголосили напередодні. Про те, як змінилися життя після офіційного скріплення відносин і публічного зізнання, Настя розповіла в програмі "ЖВЛ" на каналі 1+1.

Співачка зізналася, що раніше всіляко намагалася припинити будь-яку витік інформації в мережу про стосунки з Потапом.

"Трішечки стало мені легше, бо я видаляла фотографії і відео з блогів. Тому що ми намагалися зберегти наші відносини. І ми зараз це теж робимо. Просто для фанів ми вирішили відкрити нашу завісу. Для того, щоб показати, що ми закохані, що у нас є спільна енергія, ми робимо круті пісні. І присвячуємо їх, до речі, один одному", - розповіла Настя.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Варто зазначити, що Потап нещодавно випустив ліричний альбом MISHA, який присвятив коханій дружині. У композиціях він розповідає історію їх кохання і становлення відносин. Заголовною піснею платівки став трек CHINA, кліп на який порадував шанувальників репера.

Потап і Настя разом займаються спортом. Ранкові тренування і пробіжки на свіжому повітрі стали для них вже сімейною традицією. Співачка розповіла, як їй вдалося долучити коханого до активного способу життя.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

"Я почала сама займатися спортом, правильно харчуватися, стежити за собою і потім Олексій побачив, які в мене результати, і так – а я теж так хочу. От я вам скажу рецепт молодості. Єдиний – це спорт, правильне харчування і, звичайно, гарний настрій. Ну і кохання теж! Звичайно, кохання. Воно дійсно додає тобі енергії, сили", - говорить артистка.

Відео: YouTube/ ЖВЛ

Нагадаємо, Настя Каменських заінтригувала хорошими новинами і показала осінній фотосет в спортивному луці.