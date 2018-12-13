"Вирішила зірвати джекпот": Катерина Кухар визначилася з новорічним сукнею (фото)

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Відома балерина вже знає, який наряд одягне в новорічну ніч

Найсуворіша суддя проекту "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар поділилася в соцмережах своїми думками про те, яке вбрання краще вибрати для зустрічі Нового 2019 року.

На своїй сторінці в Instagram вона оприлюднила фото в новорічному антуражі і розповіла, що може принести удачу в наступному році.

"Новий 2019-й рік не за горами....))) Рік, який пройде під знаком жовтої земляної свині... І за легендою, саме тим, хто догодить цій тварині в новорічну ніч, всі 365 днів в році буде супроводжувати фінансова удача! ", - написала під фото Катерина.

Катерина Кухар вирішила в якості новорічного вбрання жовто-зелену сукню (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Також вона поділилася модними порадами з тими, хто ще не знає яку сукню обрати на вечірку. Вона порадила придивитися до природних відтінків, які відповідають символу року.

На своїй сторінці Катерина Кухар розповіла про новорічні тренди (скріншот: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

"Так в чому ж зустрічати Новий рік?! Ключові слова в назві символу - "жовта" і "земляна". Отже, саме природним колірним відтінкам і потрібно віддати перевагу. У тренді: коричневий, зелений, жовтий", - написала відома балерина.

"Заради такого випадку, вирішила зірвати джекпот і вибрати жовто-зелену сукню", - відкрила завісу таємниці вона відносно свого вбрання на майбутніє свято.

Скріншот: Коментарі до посту Катерини Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Підписники позитивно оцінили вибір сукні прими-балерини.

"З обкладинки!", "Наша принцеса лебідь", "Тобі дуже йде це чудове плаття, принцеса...", "Краса", — прокоментували вони образ зірки.

Також стало відомо, що Катерина Кухар, стала героїнею книги "Мама встигне все", в якій йде мова про те, як знайти баланс між кар'єрою та материнством, залишатися успішним у своїй справі і при цьому бути щасливою мамою.

Крім того, своїми новорічними планами поділився і популярний танцюрист, ведучий і один з членів журі Танців з зірками Влад Яма. Хореограф зібрався зустрічати Новий 2019 рік у Карпатах.

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