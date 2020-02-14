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Вирішив не випробовувати долю: Маша Єфросиніна замилувала святковим відео з коханим

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.02.2020 - 13:32
Вирішив не випробовувати долю: Маша Єфросиніна замилувала святковим відео з коханим
Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала свою реакцію на подарунок від чоловіка

Маша Єфросиніна не часто ділиться в мережі подробицями і моментами з особистого життя, тому її шанувальники з особливим тепетом реагують на сімейні кадри в профілі ведучої. Так, їм подобається спостерігати за теледівою і її чоловіком Тимуром Хромаєвим, які демонструють ніжне і трепетне ставлення один до одного. Адже колись пара пережила серйозну кризу і була на межі розлучення. Звичайно ж, у День закоханих Тимур не забув привітати кохану дружину і зробив це з самого ранку.

Теледіва опублікувала в Instagram зворушливе і веселе відео, на якому чоловік дарує їй оберемок оксамитових бордових троянд на довгих стеблах. Вона з цікавістю зазирає всередину букету, виглядаючи презент від коханого. У "сторіз" Маша показала розширену "версію" зворушливого відео.

"Дякую. Там нічого немає?" - поцікавилася допитлива Маша, яка зустріла чоловіка в стильному домашньому ансамблі і не упустила можливості міцно обійняти і притулитися.

"Папка теж вирішив не випробовувати долю", - підписала одночасно душевне й веселе відео ведуча.

Вирішив не випробовувати долю: Маша Єфросиніна замилувала святковим відео з коханим

Маша Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Підписникам Маші дуже сподобалося святкове відео з її родинного архіву.

  • Як завжди з гумором
  • Зі святом! Які ж Ви класні і справжні!
  • Розпещена Маша!
  • Супер
  • Як приємно, коли багато років разом, а почуття як в перший день знайомства!
  • Це дуже смішно

Скріншот коментарів

Також вона опублікувала домашнє фото з букетом у вікна. На стрункій Маші – білосніжна майка і зручна трикотажна міні-спідниця, вона позує босоніж.

Вирішив не випробовувати долю: Маша Єфросиніна замилувала святковим відео з коханим

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Раніше Маша Єфросиніна зізналася у своїй жіночій слабкості, з якою бореться шляхетним способом.

Прекрасна сім'я: Маша Єфросиніна показала щасливий ранок з чоловіком і сином "Я – сила волі": Машу Єфросиніну підловили за "забороненим" заняттям
Новини України Маша Єфросиніна
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