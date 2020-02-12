Я — шопоголік: Маша Єфросиніна зізналася у своїй залежності

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведуча розповіла, як вирішила проблему надлишку одягу

Маша Єфросиніна - одна з найстильніших українських ведучих та регулярно захоплює шанувальників знімками в стильних вбраннях від відомих брендів, влаштовуючи справжній показ мод. Нещодавно теледіва разом з подругами побувала в Парижі де насолоджувалася мальовничою архітектурою і також блищала в ефектних луках. Крім того, вона є власницею власного бренду домашнього одягу.

На своїй сторінці в Instagram Маша опублікувала фото в яскравому образі - на ній неоново-жовті штани, бежева водолазка і піджак персикового кольору. Зірка зізналася, що вона залежна від одягу і їй дуже складно з ним розлучатися, навіть якщо річ роками висить в шафі і не носиться.

Проте вона намагається з собою боротися і давати своїм речам друге життя, щоб вони могли принести користь ще комусь.

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

"Привіт, я Маша Єфросініна. І я - шопоголік! Навіть не шопоголічка, а саме шопоголік. Я люблю красиві речі і люблю одягатися в них! Я заробила сама на кожну і Люблю всі без винятку - буквально з кожнею сукнею чи костюмом у мене свої асоціації та спогади! Ось чому я завжди залишала ваші запитання: «Маша, куди Ви діваєте всі ваші речі?» без відповіді! Тому що я їх... нікуди не діваю!!!! Вони живуть зі мною: у шафах, на полицях, в коробках і навіть в дитячих кімнатах. І що саме тупе - більшість з них, я не ношу вже роками!

І знаєте що? Я б, може, так і не зважилася з ними ніколи розлучитися, і коли-небудь мене поховали в склепі з мого шмоту, якщо б я не зрозуміла, нарешті, що ці речі ще здатні принести подвійну користь: подарувати комусь із вас радість і врятувати дитяче життя! Тому я з легкістю відпускаю свої улюблені сукні, туфлі, сумки, окуляри та інше в їх друге життя! А отримані від них кошти підуть на лікування підопічних нашого фонду. Раптом ви давно хотіли зробити щось корисне і для себе, велкам на сторінку @masha.charity.sale !" - відверто поділилася Єфросиніна.

Підписники ведучої похвалили її за таку прекрасну ініціативу, а деякі нарікають, що хотіли б придбати щось із речей Маші, але на жаль не збігається розмір.

Маша в тренді! Теж тепер продавашка. Але як я Вас розумію, теж шмотница. Я відношу старі речі на благодійність.

Ви молодець! Добра справа!!!

Дуже правильна ініціатива!

Ух ти,відмінна ідея, Ви молодець!

Маша чарівна

Я Вами захоплююсь! Ви Людина з великої літери Ч! Спасибі Вам за це

Крутий образ

Очаровашка!!!

Шмотесса

Ідеальна жінка.

Класна ідея!

Красуня-і цим все сказано!

Ну, яка ж ви чудова. Дуже надихаєте

Ви диво

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна нещодавно повернулася з Парижа, де влаштувала вечірку з подругами. Ведуча зізналася, що під час поїздки дозволила собі по-справжньому розслабитися.