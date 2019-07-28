Рэперша Alyona Alyona вразила мережу своїм дитячим фото

Артистка запропонувала фанам вгадати, скільки їй років на знімку
Популярна українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona останнім часом не часто радувала шанувальників новими фото в мережі, однак її крайній знімок викликав бурхливі обговорення. Що й не дивно, адже артистка показала, як вона виглядала в юні роки - проте зробила це з інтригою.
28-річна Альона опублікувала архівне фото, на якому вона зображена в дитинстві разом зі своїми друзями. При цьому реперша не вказала, хто з дітей на знімку вона, а запропонувала фанатам вгадати. Також вона не повідомила і свій вік на фото.
Зазначимо, що на знімку - п'ятеро дітей різного віку, один хлопчик і чотири дівчинки.
Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)
"Ну що, вгадайте де я та скільки мені років", - прокоментувала хитра Аlyona Аlyona.
Думки підписників розділились, проте більшість все ж припустили, що на знімку Альона - дівчинка в блакитній футболці і їй від 8 до 12 років.
Сама артистка поки що не стала розкривати інтригу.
Скріншот коментарів (facebook.com/alyonaalyonaoff)
Нагадаємо, Alyona Alyona розбурхала мережу постільною фото в одному рушнику.
Раніше українська реперша Alyona Alyona показала розкішні форми на новому знімку, яке вона зробила в Баришівці Київської області.
А також Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.