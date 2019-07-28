Рэперша Alyona Alyona вразила мережу своїм дитячим фото

Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Артистка запропонувала фанам вгадати, скільки їй років на знімку

Популярна українська реп-виконавиця Аlyona Аlyona останнім часом не часто радувала шанувальників новими фото в мережі, однак її крайній знімок викликав бурхливі обговорення. Що й не дивно, адже артистка показала, як вона виглядала в юні роки - проте зробила це з інтригою.

28-річна Альона опублікувала архівне фото, на якому вона зображена в дитинстві разом зі своїми друзями. При цьому реперша не вказала, хто з дітей на знімку вона, а запропонувала фанатам вгадати. Також вона не повідомила і свій вік на фото.

Зазначимо, що на знімку - п'ятеро дітей різного віку, один хлопчик і чотири дівчинки.

Фото: Alyona Alyona (facebook.com/alyonaalyonaoff)

"Ну що, вгадайте де я та скільки мені років", - прокоментувала хитра Аlyona Аlyona.

Думки підписників розділились, проте більшість все ж припустили, що на знімку Альона - дівчинка в блакитній футболці і їй від 8 до 12 років.

Сама артистка поки що не стала розкривати інтригу.

Гадаю, у футболці (чи то блакитній, чи то бірюзовій), років 12, як на мене

Блакитна футболка, 11 -12років)

Альона привіт,у синій футболці на фото 9-10 років, вгадав?

Ти просто пишка, ні ти гармата!!! Ти молодець!!!

Сіня кофтинка 9 років

Стоїть за візком, років 10 напевне )

У блакитній футболці, 8 років?

У бабусі на канікулах, 10 років! Так?)

У голубій футболці, років 11-12

7 років, перший клас десь

Важко не вгадати)

Скріншот коментарів (facebook.com/alyonaalyonaoff)

Нагадаємо, Alyona Alyona розбурхала мережу постільною фото в одному рушнику.

Раніше українська реперша Alyona Alyona показала розкішні форми на новому знімку, яке вона зробила в Баришівці Київської області.

А також Alyona Alyona потрапила під увагу авторитетного видання The New York Times, яке внесло українську виконавицю до списку 15 найбільш значущих нових артистів Європи.