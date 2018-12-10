Регіна Тодоренко заінтригувала першим фото після пологів

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча відображена в домашньому одязі та без макіяжу

Відома українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка 5 грудня народила сина від Влада Топалова в одній з московських лікарень, весь цей час зберігала мовчання в соцмережах щодо радісної події. Однак схоже, що артистка нарешті поділилася першим фото після пологів.

На своїй сторінці в Instagram Регіна опублікувала в "історіях" акаунта милі фото і відео. На них вона зображена без макіяжу і в домашньому одязі і обстановці. На відео артистка і зовсім позує в одному лише рушнику.

Фото: (instagram.com/reginatodorenko)

Втім, про народження сина Тодоренко поки що як і раніше не написала жодного слова, а лише прикріпила посилання на новий випуск свого шоу. Так що шанувальникам залишається лише гадати, чому ж знаменитість нічого не публікує про дитину.

Нагадаємо, зірка "Орла і Решки" стала мамою не в елітній клініці, а вибрала звичайний пологовий будинок у Москві.

Відзначимо, що в мережі розгорівся скандал через пологи Регіни Тодоренко. Знаменна подія в житті зірок не обійшло стороною увагу фанатів телеведучої. Багато з них буквально вимагають свіжих знімків від зірки з новонародженим малюком. Інші ж вважають, що народження дитини — це частина особистого життя ведучої, тому публікація фотографій — її особиста справа.

Раніше ми писали, що Регіна Тодоренко вперше прокоментувала весілля.

Відео: (video.rbc.ua)