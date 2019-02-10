Регіна Тодоренко і Влад Топалов нарешті розкрили ім'я сина

Первісток ведучої і співака з'явився на світ 5 грудня 2018 року

Экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов стали родителями еще два месяца назад - 5 декабря 2018 года артистка родила любимому сына. Однако до недавнего времени они мало рассказывали о новом опыте и даже не признавались, как назвали малыша. Лишь сейчас в эфире передачи "Привет, Андрей" Топалов наконец-то рассекретил имя сыночка - Михаил.

Судя по всему, ребенка назвали так в честь Михаила Генриховича - отца Топалова. А Сергей Лазарев, которому и была посвящена ТВ-программа - ведь он снова будет представлять Россию на Евровидении - рассказал, что любит называть его Майкл.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

В эфире Влад также поведал о трудностях отцовства, однако отметил, что сейчас он уже вполне вжился в эту роль, а Регина - просто отличная мама.

"Два месяца мы отметили пару дней назад, и уже прям кайф. Первое время было сложно, непонятно, страшно. Я записывал на диктофон акушера и врача, как держать, купать, но все равно ничего не понимал. Сейчас мы уже привыкли, справились, и я делаю это с удовольствием. Регине надо отдать должное: она потрясающая мать, ни разу не возмутилась и с самой первой секунды утром, днем, вечером, ночью все делает", - поделился певец.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

По словам Топалова, сложнее всего ему дались бессонные ночи - к такому графику он оказался не готов.

"Мне казалось, чего там не спать - мы все на гастролях, мы все знаем, что такое не спать, немножко устать. А тут вставать каждые 2 часа - это совсем другие ощущения. Я к этому не был готов. С этим у меня была проблема после двух недель. Потому что первое время ты на адреналине, на эмоциях. Я же и на родах присутствовал, что тоже сказалось - дало свой всплеск адреналина. Но вообще, конечно, это большое счастье. И спасибо Богу, что все здоровы, что все мы справляемся", - рассказал новоиспеченный отец.

Фото: (instagram.com/vladtopalovofficial)

Напомним, недавно Влад Топалов поделился забавным фото с новорожденным сыном, которое было сделано в 4 утра.

Мы также писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов показали трогательное совместное фото, сделанное рядом с вертолетом, на котором супруги отправились в воздушное путешествие.

К слову, Влад Топалов показ себя с коляской во время прогулки на улице. Он поинтересовался, где в Москве можно найти спокойное место для отдыха с ребенком.

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