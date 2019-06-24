Регіна Тодоренко заспівала своєму малюкові "колискову" українською мовою (відео)

Регіна Тодоренко час від часу підносить своїм шанувальникам дуже приємні сюрпризи, показуючи трепетні і дуже особисті моменти свого сімейного життя. І відноситься це не тільки до фото і відео з Владом Топаловим, але в більшій частині до часу, який Регіна проводить з малюком Михайлом. Зазначимо, що хлопчикові немає ще й року, народився він у грудні 2018.

Так, Тодоренко показала дуже душевний і унікальний момент зі своїм малюком. Молода мама лежить на ліжку з сином і співає йому пісню українською мовою – "Місяць". До речі, це пісня Наталії Могилевської, записана нею в 1999 році.

Тодоренко без макіяжу і зачіски – вона розслаблена і щаслива. Малюк лежить тихо, слухаючи голос мами. Час від часу Регіна лагідно цілує малюка. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

До речі, до цього зухвала Регіна Тодоренко спокусила жарким фотосетом. Телеведуча показала відео зі зйомок. Тодоренко позує у вельми екстравагантному і несподіваному образі "леді вамп". На ведучій – шкіряна куртка-косуха, боді з відкритими плечима, а також чокер – масивний нашийник. Шанувальники Тодоренко прийшли в захват від цієї фотосесії. Багато відзначили, що ведуча молодець – змогла швидко повернутися у форму після пологів.

Також Влад Топалов розчулив ніжним визнанням своєму "малюкові-Сімбі". Музикант зізнався, що від ніжності йому іноді хочеться "зжерти" синочка. А взагалі, Топалов мріє, коли ж його син підросте, щоб можна було з ним грати у футбол і т. д. На що шанувальники Топалова порадили молодому татові не поспішати і насолоджуватися поточними моментами з сином, яких вже не буде, коли він виросте.