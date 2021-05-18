Регіна Тодоренко розповіла, як схудла на 20 кілограмів

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка з чоловіком Владом Топаловим і сином Михайлом живе в Москві, розповіла, що після народження дитини їй вдалося схуднути на 20 кілограмів.

Регіна опублікувала архівне фото, на якому зображена на останніх термінах вагітності. Вона позувала перед дзеркалом в нижній білизні, демонструючи значний животик.

За словами телезірки, на пологи вона йшла з вагою 74 кілограми, а додому повернулася з 67 кілограмами, що не дуже її влаштовувало.

Регіна Тодоренко показала себе під час вагітності (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Мети схуднути у мене не було, але дуже хотілося прийти в первинну форму, бути підтягнутою, з пружною шкірою, а не в'ялостями на боках", - зазначила Тодоренко.

А через три місяці після народження сина Майкла ведуча важила вже 60 кілограмів, при цьому вона годувала малюка грудьми. Як зазначила Регіна, для початку потрібно переглянути своє харчування.

"Перше, на що необхідно звернути увагу, - це харчування. Воно повинно бути збалансованим. Також у мене був режим - прийом їжі кожні 4 години + перекушування, як у дитини. З 22:00 до 7:00 тільки вода, чай (не кава) і хлібці за бажанням. Я прислухалася до свого організму і їла багато овочів, м'яса, риби, приготованих з м'якою обробкою. Запечені, на пару, відварені продукти, але БЕЗ цукру! Дуже важливо видалити зі свого раціону соуси, добавки, солодкі приправи. Особисто я дико грішила поїданням круасанів, тому що дуже люблю, відповідно моє відновлення тривало довше, ніж могло", - поділилася ведуча.

Також Тодоренко практикувала інтервальне голодування, що не завжди було просто з її роботою.

"Після годування груддю я, як і раніше, почала практикувати інтервальне харчування 8-14: 10 годин їси, 14 годин п'єш воду, чай. Думала, що буде дуже складно. Коли я перебувала вдома, мені вдавалося дотримуватися такого харчування, але на роботі - складніше. Знімальний день триває 10-14 годин + дорога, тому доводиться їсти, але я намагаюся витримувати інтервал хоча б 12 годин між прийомами їжі", - розповіла Регіна.

Зараз Регіна цілком задоволена своєю фігурою (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Що стосується спорту, до нього вона повернулася далеко не відразу після пологів. Для участі в шоу артистка почала займатися фігурним катанням і схудла ще більше.

"Спорт повернувся в моє життя через півтора року після пологів. Я почала займатися фігурним катанням. Навантаження збільшувала поступово. Спочатку 1 годину, через 2 місяці по 4-5 годин на день. Тренування стабільно 3-4 рази на тиждень, іноді 5. У перші 2 місяці тренувань я скинула 7 кг і важила 53 кг. Не можу сказати, що в житті виглядала здоровою, мені комфортніше у вазі 55 кг, але вони швидко повернулися на відпочинку", - зізналася Тодоренко.

Крім того, вона регулярно робить масажі і ходить в лазню. Допомагає і домашній догляд - ванни Thalion, кавовий скраб.

"Зараз будете сміятися, але коли укладаю малюка, качаю ноги або займаюся йогою біля ліжечка", - поділилася ведуча.

Регіна Тодоренко розповіла про своє харчування (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Чоловік Регіни, російський співак Влад Топалов не пройшов повз і залишив милий коментар до публікації дружини.

"Ти завжди шалено виглядаєш!!! І до вагітності, і під час, і після найкрасивіша!"- заявив артист.