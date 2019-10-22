Регіна Тодоренко показала рідкісний "вагітний" кадр і красеня брата

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зворушливо привітала братика з днем народження

Успішна телеведуча і молода мама Регіна Тодоренко регулярно ділиться з шанувальниками моментами свого життя і цікавими фото. Нещодавно вона разом з маленьким сином Михайлом побувала в Італії, де, за визнанням дівчини, трохи поправилася - адже там така смачна їжа! А новим кадром у своєму Instagram артистка викликала справжній фурор - адже на ньому вона відображена вагітною, та ще й зі своїм братом.

На барвистому фото Регіна та її старший брат Кирило відображені на пляжі в купальних костюмах. Вони ніжно обіймають один одного і завзято сміються на камеру. Варто відзначити, що брат Тодоренко справжній красень!

У підписі до фото ведуча зворушливо привітала його з днем народження, згадуючи їх спільне одеське дитинство.

Фото: Регіна Тодоренко з братом Кирилом (instagram.com/reginatodorenko)

"HB 2 U , @kirill_kovlash Братику, в нашому житті було стільки болота, глиняних пригод, колорадських жуків, перекопаних городів, зламаних машинок, нез'їдених супів, вибитих зубів, що й згадувати страшно. Але цей прекрасний час зробив нас такими, які ми є зараз! Я бажаю тобі берегти всередині себе того малюка, який будував "коледец" і досягати самих крутих вершин ) твоя Сестра)", - душевно написала Регіна.

Молодий чоловік тут же відреагував в коментарях.

"Спасибооооо, Сестро))) Але ти ще забула про падіння в підвал, сама знаєш хто в цьому винна", - жартівливо відповів Кирило.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Фолловери знаменитості розжалобились позитивному знімку і теплим словами Тодоренко, багато також звернули увагу на її кругленький живіт. Деякі користувачі мережі навіть припустили, що вона знову вагітна, інші ж упевнені, що це старе фото.

Обожнюю тебе Регіна, завжди така яскрава і позитивна

У моїх малюків період колорадських жуків, приємно знати, що у вас з братом теплі відносини

Кращий пост. Мииииииило

Регіна брат красень, ви дуже схожі

Регіна, ти вагітна другою дитиною?

Клас

Регіна у положенні?

Вагітна другим ?

Ти вагітна?

Регіна ти вагітна чи що

Справжня, харизматична

Регіна вагітна чи мені здається?

Який гарний брат

Знову вагітна?

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко розбурхала мережу фото з закулісся в халаті. Ведуча з макіяжем і свіжим укладанням влаштувала перекус на швидку руку між зйомками.

Раніше Регіна Тодоренко з сином влаштувала насичену прогулянку по осінній Вероні.