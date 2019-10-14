"Нарешті нормальна фотка": Топалов оцінив пікантний знімок Тодоренко

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча заговорила про бодипозитив

Нещодавно Регіна Тодоренко побувала в Італії, де відвідала показ відомого італійського бренду Calzedonia у Вероні, а також встигла погуляти по мальовничих місцях разом з маленьким синочком Михайлом. Крім того, ведуча дала собі волю і щосили насолоджувалася смачною італійською кухнею, не забуваючи і про морозиво. Що, як зізналася сама дівчина, призвело до набору зайвих кілограмів.

Молода мама опублікувала пікантне чорно-біле фото, на якому зображена в одному лише боді і шкіряній куртці, грайливо дивлячись в об'єктив. Регіна зазначила, що після поїздки доведеться знову приводити фігуру в порядок, і пораділа новим тенденціям у сфері жіночої краси - а саме популярності моделей розміру "плюс".

"#послеРодов прийшла у форму, але після подорожі до Італії знову набрала +3кг. Сьогодні побачила нову модель plus-size #victoriassecret і вирішила, що мені терміново необхідно зайнятися своєю фігурою!!!! Я захоплююся такими людьми , як @ali_tate_cutler , яка виглядає чудово, незважаючи на свої обсяги (всі підтягнуте і пружне). Мені здається, саме такими мають бути дівчата, які топлять за #bodypositive! Не перестаю дивуватися циклічності моди. Скоро на картинах знову будуть зображати дам з пишними формами як в епоху Відродження. Цікаво, що прийде на зміну такого еталону жіночої краси", - поділилася Тодоренко.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

На знімок тут же відреагував чоловік телеведучої Влад Топалов, який з гумором зазначив, що всі вже скучили за спокусливими кадрами від Регіни.

"Нарешті нормальна фотка!!!!!! Спасибі!!!! А то ми засумували, за сексуальністю!" - написав співак.

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Підписники теледіви повністю погодилися з ним і обсипали її компліментами.

Афигенная

Круто. Красуня

Ох, вогонь

Божественна, краса справжня

Чудово виглядає!!!

Очманіти

Взу...який образ.Вперше бачу.Дуже красива

Ви на цьому фото здаєтеся дуже худий. Хочеться для здоров'я більше. А так, звичайно, ви дуже гарна, а ще жіночно-мудра. Дякуємо за вас

Bodypisitive прекрасний, якщо в тандемі зі спортом! Ставлюся з любов'ю

Регіна,ви чудово виглядаєте! Повний респект

Супер!!!

Скріншот коментарів (instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, Регіна Тодоренко з сином влаштувала насичену прогулянку по осінній Вероні.

Раніше Регіна Тодоренко в сукні-міні похвалилася схожістю з голлівудською зіркою.