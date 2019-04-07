Регіна Тодоренко похвалилася "райським" фото в місті мрії

Відома телеведуча Регіна Тодоренко, яка нещодавно умилила фотографією з синочком, продовжує ділитися зі своїми передплатниками новими знімками з відпочинку в Дубаї.

На цей раз Тодоренко зробила фото, перебуваючи в якомусь місцевому кафе. Вона сидить в позі лотоса з журналом. На ній білі кросівки, сині джинси, заправлені в шкарпетки, біла блузка і легкий светр.

У своєму посту Тодоренко пофілософствувала про рай, і про те, якою б вона була, якби народилася в іншому місці.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

Користувачі мережі прокоментували фото Регіни.

"Ось я живу в ОАЕ і давно перестала звертати на все це уваги. Добре там, де нас немає";

"Рай! Це те місце, де твої рідні і улюблені живі, здорові і щасливі! Це і є рай!";

"Я з сім'єю живу в Дубаї вже 5 років, і для мене це найкраще місто на землі. Завжди кажу, що якщо б ОАЕ стали давати громадянство іноземцям, я була б перша в черзі";

"Якби ти народилася в Дубаї, то ти не була б собою, інший менталітет і люди. І всі якості які дали батьки і життєвий шлях. Було зовсім все по-іншому. І можливо тоді ти думала, а якби я народилася в Росії, то яка б життя у мене була. Ну а якщо мріяти, думаю, що така позитивна людина і в ж**і світу була би щаслива. А я б хотіла народитися в Каліфорнії";

"Я б хотіла народитися в Туреччині, але чому не знаю, напевно, через те, що ця країна дуже колоритна і прекрасна";

"Ми всі думаємо, що там, де нас нема - там краще. Насправді можемо реалізувати свої мрії там, де ми зараз".

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко в коротких шортах розповіла про досягнення сина.

Раніше повідомлялося про те, що Регіна зізналася, по чому сумує найбільше.