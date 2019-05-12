Регіна Тодоренко в ефектному купальнику повідала про ідеальний відпочинок

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розповіла, як любить відпочивати у відпустці

Популярна телеведуча Регіна Тодоренко проводить травневі канікули в Туреччині, куди вона вирушила з сином і матір'ю. Ненадовго приєднався до зірки і її чоловік, музикант Влад Топалов, правда, з родиною він провів всього пару днів, а потім повернувся в Москву. Влад і Регіна із задоволенням проводили час на курорті з сином Михайлом і ділилися кумедними фото і відео з шанувальниками. Ведуча хизувалася фігурою в купальнику, отримуючи компліменти від підписників і насолоджувалася сонцем і місцевою кухнею. Так, вона зізналася, яким бачить свій ідеальний відпочинок. Текст в Instagram зірка супроводила ефектним фото в купальнику небесно-блакитного відтінку.

Щаслива і сонячна Регіна позує на фоні басейну і пальм, спершись на кумедну статую слона з гіпсу. На голові у неї красується оригінальна пов'язка-хустку в тон купального вбрання. Регіна завзято сміється і дивиться в камеру.

"Ще трохи тепла в стрічку. Нехай усім нам сьогодні буде добре! До речі, виїжджаючи на відпочинок, я віддаю перевагу лежати, лежати, лежати і ще раз лежати, потім плавати в морі, читати, об'їдатися смакотою, іноді дивитися серіали. Як проходить ваш відпочинок? Які переваги?" - запитала ведуча.

Регіна Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Думка шанувальники теледіви розділилися. Одні були обома руками "за" активний та насичений відпочинок, а інші – захотіли, як і Регіна, влягтися під шезлонгом і вдатися до неспішного релаксу. Не обійшлося і без традиційних компліментів для молодої мами.

"Красива і дуже позитивна!", "Яке позитивне, яскраве фото! Прям око радує! І Регіна така красива і щаслива!", "Яскраві, позитивні фото", "Регіна ти така класна і життєрадісна", "Я теж люблю такий відпочинок! Регіна, ти прекрасна!", "Після пологів фігура стала апетитніше і жіночними", "Яка Ви красуня! Регіна, Ви просто сонце", - відзначали фолловери.

Раніше Регіна Тодоренко розповіла про тісні і довірливі стосунки з мамою і своє бурхливе минуле.