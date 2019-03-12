Дитина-оркестр: Слава з НеАнгелів похвалилася талантами дочки

Трирічна дівчинка зачарувала мережа грою на музичних інструментах

Споры о том, "отдыхает" ли природа на детях известных музыкантов или гены родителей передаются вместе с талантом, не утихают ни на минуту. И Слава Каминская, певица из дуэта "НеАнгелы" решила подтвердить второе утверждение, разместив на своей странице в Instagram видео со своей трехлетней дочерью Лаурой.

Малышка в домашней обстановке, окружив себя игрушечными музыкальными инструментами, старается сыграть на каждом из них и не просто, а сделать так, чтобы мелодия вышла складной.

"Успеть все", - подписала Слава видеопост, намекнув на женскую сущность, которая заставляет браться за несколько дел одновременно.

Поклонников звезды умилили кадры со старательной девочкой и они не поскупились на комплименты молодому дарованию, назвав Лауру - "девочкой-оркестром".

"Девочка-оркестр", - galina0_3_0_8

"Юлий Цезарь! Все и сразу)" - natka__rt

"Она гений", - gasanova_elvira

"Multitasking", - alina_baikova

"Музыкальная, в маму", - maxpash

"Дочь у тебя артистка, вот смотрю на нее и вижу, что эта дамочка и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт!" - alka.golovko

"Гены берут своё", - lidia_310396

"Хочешь поссориться с друзьями ? Легко ! Подари их ребёнку набор музыкальных инструментов", - ladyseer

"Истинная женщина", - iuliiapostnaia

"Какая музыкальная, супер девочка", pangolin.jewelry

Напомним ранее, Слава Каминская показала двойника своей дочери, которым оказался один из членов звездной семьи.

Напомним ранее, певица Слава Каминская поделилась "честным" фото в купальнике, на котором хорошо видно ее фигуру.

А еще она сделала забавные фото со своими детьми в одинаковых ярких спортивных костюмах, собрав настоящий family-look.