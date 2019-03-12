ru
ua

Дитина-оркестр: Слава з НеАнгелів похвалилася талантами дочки


Трирічна дівчинка зачарувала мережа грою на музичних інструментах

Споры о том, "отдыхает" ли природа на детях известных музыкантов или гены родителей передаются вместе с талантом, не утихают ни на минуту. И Слава Каминская, певица из дуэта "НеАнгелы" решила подтвердить второе утверждение, разместив на своей странице в Instagram  видео со своей трехлетней дочерью Лаурой.
Малышка в домашней обстановке, окружив себя игрушечными музыкальными инструментами, старается сыграть на каждом из них и не просто, а сделать так, чтобы мелодия вышла складной.

"Успеть все", - подписала Слава видеопост, намекнув на женскую сущность, которая заставляет браться за несколько дел одновременно.
Поклонников звезды умилили кадры со старательной девочкой и они не поскупились на комплименты молодому дарованию, назвав Лауру - "девочкой-оркестром".

  • "Девочка-оркестр", - galina0_3_0_8
  • "Юлий Цезарь! Все и сразу)" - natka__rt
  • "Она гений", - gasanova_elvira
  • "Multitasking", - alina_baikova
  • "Музыкальная, в маму", - maxpash
  • "Дочь у тебя артистка, вот смотрю на нее и вижу, что эта дамочка и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт!" - alka.golovko
  • "Гены берут своё", - lidia_310396
  • "Хочешь поссориться с друзьями ? Легко ! Подари их ребёнку набор музыкальных инструментов", - ladyseer
  • "Истинная женщина", - iuliiapostnaia
  • "Какая музыкальная, супер девочка",  pangolin.jewelry

Напомним ранее, Слава Каминская показала двойника своей дочери, которым оказался один из членов звездной семьи.

Напомним ранее, певица Слава Каминская поделилась "честным" фото в купальнике, на котором хорошо видно ее фигуру.

А еще она сделала забавные фото со своими детьми в одинаковых ярких спортивных костюмах, собрав настоящий family-look.

"Лед тронулся": Оля Полякова представила сімейно-спортивний кліп-драму "Це для тебе!" Син Тіни Кароль зворушливо привітав маму зі святом
Читати всі новини