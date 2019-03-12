Дитина-оркестр: Слава з НеАнгелів похвалилася талантами дочки

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Трирічна дівчинка зачарувала мережа грою на музичних інструментах

Суперечки про те, чи "відпочиває" природа на дітях відомих музикантів або гени батьків передаються разом з талантом, не вщухають ні на хвилину. І Слава Камінська, співачка з дуету " НеАнгели" вирішила підтвердити друге ствердження, розмістивши на своїй сторінці в Instagram відео зі своєю трирічною дочкою Лаурою.

Маля в домашній обстановці, оточивши себе іграшковими музичними інструментами, намагається зіграти на кожному з них і не просто, а зробити так, щоб мелодія вийшла складною.

"Встигнути все", - підписала Слава відеопост, натякнувши на жіночу сутність, яка змушує братися за кілька справ одночасно.

Шанувальників зірки розчулили кадри зі старанною дівчинкою і вони не поскупилися на компліменти молодому даруванню, назвавши Лауру - "дівчинкою-оркестром".

"Дівчинка-оркестр", - galina0_3_0_8

"Юлій Цезар! Все і відразу)" - natka__rt

"Вона геній", - gasanova_elvira

"Multitasking", - alina_baikova

"Музична, в маму", - maxpash

"Дочка у тебе артистка, ось дивлюся на неї і бачу, що ця дамочка і коня на скаку зупинить, і в палаючу хату ввійде!" - alka.golovko

"Гени беруть своє", - lidia_310396

"Хочеш посваритися з друзями ? Легко ! Подаруй їх дитині набір музичних інструментів", - ladyseer

"Справжня жінка", - iuliiapostnaia

"Яка музична, супер дівчинка", pangolin.jewelry

Нагадаємо, Слава Камінська показала двійника своєї дочки, яким виявився один з членів зіркової сім'ї.

Нагадаємо, раніше співачка Слава Камінська поділилася "чесним" фото в купальнику, на якому добре видно її фігуру.

А ще вона зробила забавні фото зі своїми дітьми в однакових яскравих спортивних костюмах, зібравши справжній family look.