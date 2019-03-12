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Дитина-оркестр: Слава з НеАнгелів похвалилася талантами дочки

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.03.2019 - 14:01
Дитина-оркестр: Слава з НеАнгелів похвалилася талантами дочки
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Трирічна дівчинка зачарувала мережа грою на музичних інструментах

Суперечки про те, чи "відпочиває" природа на дітях відомих музикантів або гени батьків передаються разом з талантом, не вщухають ні на хвилину. І Слава Камінська, співачка з дуету " НеАнгели" вирішила підтвердити друге ствердження, розмістивши на своїй сторінці в Instagram відео зі своєю трирічною дочкою Лаурою.
Маля в домашній обстановці, оточивши себе іграшковими музичними інструментами, намагається зіграти на кожному з них і не просто, а зробити так, щоб мелодія вийшла складною.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Встигнути все

A post shared by Babaslavka (@babaslavka) on

"Встигнути все", - підписала Слава відеопост, натякнувши на жіночу сутність, яка змушує братися за кілька справ одночасно.
Шанувальників зірки розчулили кадри зі старанною дівчинкою і вони не поскупилися на компліменти молодому даруванню, назвавши Лауру - "дівчинкою-оркестром".

  • "Дівчинка-оркестр", - galina0_3_0_8
  • "Юлій Цезар! Все і відразу)" - natka__rt
  • "Вона геній", - gasanova_elvira
  • "Multitasking", - alina_baikova
  • "Музична, в маму", - maxpash
  • "Дочка у тебе артистка, ось дивлюся на неї і бачу, що ця дамочка і коня на скаку зупинить, і в палаючу хату ввійде!" - alka.golovko
  • "Гени беруть своє", - lidia_310396
  • "Хочеш посваритися з друзями ? Легко ! Подаруй їх дитині набір музичних інструментів", - ladyseer
  • "Справжня жінка", - iuliiapostnaia
  • "Яка музична, супер дівчинка", pangolin.jewelry

Нагадаємо, Слава Камінська показала двійника своєї дочки, яким виявився один з членів зіркової сім'ї.

Нагадаємо, раніше співачка Слава Камінська поділилася "чесним" фото в купальнику, на якому добре видно її фігуру.

А ще вона зробила забавні фото зі своїми дітьми в однакових яскравих спортивних костюмах, зібравши справжній family look.

Буйство фарб: Слава Камінська приміряла яскравий весняний образ Просто богиня: Слава з НеАнгелів в золотій сукні вразила модельною зовнішністю
Новини України певецСлава Камінська
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