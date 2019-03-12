Дитина-оркестр: Слава з НеАнгелів похвалилася талантами дочки

Трирічна дівчинка зачарувала мережа грою на музичних інструментах
Суперечки про те, чи "відпочиває" природа на дітях відомих музикантів або гени батьків передаються разом з талантом, не вщухають ні на хвилину. І Слава Камінська, співачка з дуету " НеАнгели" вирішила підтвердити друге ствердження, розмістивши на своїй сторінці в Instagram відео зі своєю трирічною дочкою Лаурою.
Маля в домашній обстановці, оточивши себе іграшковими музичними інструментами, намагається зіграти на кожному з них і не просто, а зробити так, щоб мелодія вийшла складною.
"Встигнути все", - підписала Слава відеопост, натякнувши на жіночу сутність, яка змушує братися за кілька справ одночасно.
Шанувальників зірки розчулили кадри зі старанною дівчинкою і вони не поскупилися на компліменти молодому даруванню, назвавши Лауру - "дівчинкою-оркестром".
Нагадаємо, Слава Камінська показала двійника своєї дочки, яким виявився один з членів зіркової сім'ї.
Нагадаємо, раніше співачка Слава Камінська поділилася "чесним" фото в купальнику, на якому добре видно її фігуру.
А ще вона зробила забавні фото зі своїми дітьми в однакових яскравих спортивних костюмах, зібравши справжній family look.