"Дитина м'ясників": Jerry Heil розповіла про свій шлях до вегетаріанства

За словами співачки, вона народилася в "сім'ї м'ясоїдів"
Напередодні старту Нацвідбору на Євробачення 2020 одна з його учасниць, співачка Jerry Heil поділилася історією створення конкурсної пісні VEGAN. Зазначимо, що перший півфінал Нацвідбору відбудеться вже сьогодні, 8 лютого. Переглянути онлайн-трансляцію Нацвідбору можна в ефірі телеканалів СТБ та UA: ПЕРШИЙ в 19:00. Jerry Heil виступить під другим номером.
Так, в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», співачка Jerry Heil розповіла про свою нову композиції і зізналася, що вона, дитина м'ясників, стала веганом-сироїдом.
Jerry Heil (колаж: instagram.com/thejerryheil)
Молода артистка, яка побореться за можливість представити Україну на міжнародному конкурсі «Євробачення», презентувала яскраву пісню про веганство. Ця тема давно актуальна у світі та, зокрема, в Україні, адже багато людей відмовляються від м’яса на користь продуктів рослинного походження.
Jerry Heil - #VEGAN [Lyric video Eurovision song 2020]
Зазвичай люди відмовляються від певних продуктів поетапно – наприклад, спершу від м’яса, згодом від риби, а потім і від молочних продуктів. Ведучі «Ранку з Україною» поцікавились, як цей перехід відбувався у співачки.
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Порыдок виступи учасників першого Нацвідбору на Євробачення 2020
Утім, співачка зовсім не закликає інших переходити на вегетаріанство. Jerry Heil каже, що такою піснею хоче зруйнувати застарілі стереотипи про українців і показати, що ми йдемо в ногу часом і світовими тенденціями.
Нагадаємо, раніше співак GIO представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020 - Feeling so Lost.