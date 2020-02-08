"Дитина м'ясників": Jerry Heil розповіла про свій шлях до вегетаріанства

Напередодні старту Нацвідбору на Євробачення 2020 одна з його учасниць, співачка Jerry Heil поділилася історією створення конкурсної пісні VEGAN. Зазначимо, що перший півфінал Нацвідбору відбудеться вже сьогодні, 8 лютого. Переглянути онлайн-трансляцію Нацвідбору можна в ефірі телеканалів СТБ та UA: ПЕРШИЙ в 19:00. Jerry Heil виступить під другим номером.

Так, в ексклюзивному інтерв'ю програмі «Ранок з Україною», яка виходить по буднях о 6:30 на каналі «Україна», співачка Jerry Heil розповіла про свою нову композиції і зізналася, що вона, дитина м'ясників, стала веганом-сироїдом.

Jerry Heil (колаж: instagram.com/thejerryheil)

Молода артистка, яка побореться за можливість представити Україну на міжнародному конкурсі «Євробачення», презентувала яскраву пісню про веганство. Ця тема давно актуальна у світі та, зокрема, в Україні, адже багато людей відмовляються від м’яса на користь продуктів рослинного походження.

«Взагалі я за те, щоб людина харчувалась так, як буде здорово для її організму. Я – сироїд, це веган, який не вживає термічно обробленої їжі. Я їм яблучка, замочені крупи, мій сніданок – це, наприклад, смузі із замоченим насінням чіа. Я з сім’ї заядлих м’ясоїдів, навіть м’ясників, тому я знаю, про що говорю. Сироїд я вже приблизно півтора року», – розповіла Jerry Heil в інтерв’ю каналу «Україна».

Jerry Heil - #VEGAN [Lyric video Eurovision song 2020]

Зазвичай люди відмовляються від певних продуктів поетапно – наприклад, спершу від м’яса, згодом від риби, а потім і від молочних продуктів. Ведучі «Ранку з Україною» поцікавились, як цей перехід відбувався у співачки.

«Так, це вийшло не спеціально, але дійсно поетапно. У багатьох людей є така проблема, що організм не сприймає молочну продукцію. Три роки тому я відмовилась від молочки, потім якось швидше вже все стало відбуватись, і я перестала їсти м’ясо. Причому пам’ятаю, як завжди наминаючи мамині биточки, думала – ну колись я, мабуть, стану вегетаріанкою, бо мені шкода тварин. Але коли ти звик, що на твоєму задньому дворі щодня убивають свиней, то ти вже не так сильно це сприймаєш. Це сталось абсолютно неочікувано і спонтанно – я просто дивилась Stories однієї дівчинки, де ріжуть живе м’ясо, і в мене з’явився якийсь рвотний рефлекс чи що – відтоді я просто не могла їсти м’яса», – поділилась своїм досвідом артистка.

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Порыдок виступи учасників першого Нацвідбору на Євробачення 2020

Утім, співачка зовсім не закликає інших переходити на вегетаріанство. Jerry Heil каже, що такою піснею хоче зруйнувати застарілі стереотипи про українців і показати, що ми йдемо в ногу часом і світовими тенденціями.

«Я не намагаюсь переконувати. Ця пісня про мене і сучасність українців мого покоління. Про те, що ми рухаємось вперед, не тільки фоловимо якісь тренди, а й задаємо їх, що ми – модна, сучасна країна без усіх цих стереотипів «сало і горілка». Це вже давно в минулому, і мені хочеться показати, що ми сучасні», – пояснила ідею своєї композиції молода виконавиця в ефірі «Ранку з Україною».

Нагадаємо, раніше співак GIO представив пісню для Нацвідбору на Євробачення-2020 - Feeling so Lost.