Яскравіше сонця: Тіна Кароль зачарувала весняним образом від українських дизайнерів

Співачка використала ніжні відтінки для створення комплекту

Уникальный стиль украинской певицы Тина Кароль с приходом весны заиграл новыми красками. Так недавно она удивила своих поклонников игривым коротким красным топом и трендовой заколкой в волосах в стиле 90-х. В этот раз на певице был легкий весенний топ на тонких бретелях цвета пудры, над созданием которого трудился молодой украинский бренд женской одежды FLOW THE LABEL и юбка в тон от также украинского FROLOV (стоит отметить, что наряды от этого дизайнера часто можно увидеть и на Кате Осадчей).

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Нежный образ певица дополнила изящным украшением в виде цепочки из желтого металла с миниатюрным сердечком и очаровательной улыбкой. Стоит отметить, что и на тот раз знаменитость использовала свой фирменный знак — ярко-красную помаду. Прическу Тина сделала достаточно простую, уложив волосы в локоны.

Фото: (instagram.com/tina_karol)

Фото вызвало бурные обсуждения в сети и большинство пользователей сошлись во мнении, что благодаря солнечной улыбке любимой артистки прохладная и пасмурная мартовская погода преображается и сразу становиться теплее.

"Сияешь ярче солнца" - marinasykonik_

"Весна" - lerun.v_v

"Улыбайся чаще" - dikaya_voda

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"Настоящая и искренняя улыбка только у тебя" - dikaya_voda

"Улыбка свела с ума" - anya.chornata

"Бесподобная. Люблю" - littlebuuu

"Красотка" — katusha_adushkinaafan

Читайте также о еще одном выходе Тины Кароль в наряде от украинских дизайнеров, в этот раз певица предпочла элегантное платье из эко-кожи.

Ранее Тина Кароль взбудоражила сеть фото в прозрачном платье, сквозь которое были отчетливо видны ее женственные изгибы.