Розлучення: Тодоренко з Топаловим налякали шанувальників новим постом

Пара змусила прихильників понервувати
Регіна Тодоренко і Влад Топалов, як ббагто їх колег-зірки, закликають шанувальників залишатися вдома під час карантину. Щоправда, сама співачка поки задіяна на зйомках нового розважального шоу "Маска" і все ще їздить на записи ефірів, а ось Влад в цей час розважає вдома синочка Михайла ірадує фанів кумедними селфі з малюком. Зіркова сім'ї регулярно публікує романтичні кадри і ділитися фотоспоминами з шанувальниками. Правда, останній пост на сторінці провідною в Instagram не на жарт сполохав фанів, адже вони подумали, що зіркова пара розлучється!
Регіна опублікувала романтичне фото з чоловіком, на якому закохані цілуються. Знімок був зроблений під час поїздки пари в Санкт-Петербург ще 8 березня. Зірки провели святковий вікенд у компанії друзів і насолоджувалися прогулянками по місту. Правда, для залучення уваги підпис до кадру зірки був вельми шокуючою, адже починалався з хештегу "розлучення"!
Далі в тексті ведуча анонсувала прямий ефір з відомим російським психологом і автором книг і пообіцяла поговорити з підписниками про психологічний асптекте карантину і самоізоляції і розвіяти всі міфи, що виникли в умовах пандемії.
Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
Уважні шанувальники пари злякалися, адже вони подумали, що взвездная сім'я перебуває на межі розпаду. Але потім закидали пару компліментами.
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Влад вирішив не відставати від дружини і також розмістив романтичний та кумедний знімок з Регіною на своїй сторінці.
Фото: Регіна Тодоренко з друзями (instagram.com/vladtopalovofficial)
Раніше Регіна Тодоренко замилувала зворушливою і душевною історією про синочка.