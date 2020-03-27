Розлучення: Тодоренко з Топаловим налякали шанувальників новим постом

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Пара змусила прихильників понервувати

Регіна Тодоренко і Влад Топалов, як ббагто їх колег-зірки, закликають шанувальників залишатися вдома під час карантину. Щоправда, сама співачка поки задіяна на зйомках нового розважального шоу "Маска" і все ще їздить на записи ефірів, а ось Влад в цей час розважає вдома синочка Михайла ірадує фанів кумедними селфі з малюком. Зіркова сім'ї регулярно публікує романтичні кадри і ділитися фотоспоминами з шанувальниками. Правда, останній пост на сторінці провідною в Instagram не на жарт сполохав фанів, адже вони подумали, що зіркова пара розлучється!

Регіна опублікувала романтичне фото з чоловіком, на якому закохані цілуються. Знімок був зроблений під час поїздки пари в Санкт-Петербург ще 8 березня. Зірки провели святковий вікенд у компанії друзів і насолоджувалися прогулянками по місту. Правда, для залучення уваги підпис до кадру зірки був вельми шокуючою, адже починалався з хештегу "розлучення"!

Далі в тексті ведуча анонсувала прямий ефір з відомим російським психологом і автором книг і пообіцяла поговорити з підписниками про психологічний асптекте карантину і самоізоляції і розвіяти всі міфи, що виникли в умовах пандемії.

Фото: Регіна Тодоренко і Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Уважні шанувальники пари злякалися, адже вони подумали, що взвездная сім'я перебуває на межі розпаду. Але потім закидали пару компліментами.

Красиві!

Регіна, ви такі милі та позитивні. Я дуже вас люблю ще з Орла і Решки

Люблю обох

Блін, налякала. Така гарна пара

Писець! Сподіваюся, цим словом ви не притягнете реальний "розлучення "

Навіщо так починати пост?

Тьху, блін! Налякали!

Скріншот коментарів

Влад вирішив не відставати від дружини і також розмістив романтичний та кумедний знімок з Регіною на своїй сторінці.

Фото: Регіна Тодоренко з друзями (instagram.com/vladtopalovofficial)

Раніше Регіна Тодоренко замилувала зворушливою і душевною історією про синочка.