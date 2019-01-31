Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханих

Красива історія кохання української співачки і турецького бізнесмена підійшла до кінця

Сказочная история любви, длившаяся 13 лет и плодом которой стала дочь София, завершилась - 31 января украинская певица Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу развелись в киевском суде. LITE предлагает вспомнить самые романтичные фото из жизни знаменитой пары - от знакомства в 2005 году, шикарной свадьбы в 2009 до печального расставания в 2019.

История знакомства Каролины и Мурата была довольно красивой - они познакомились, когда артистка отдыхала в Турции в одном из отелей, которым управлял ее будущий супруг. Не подозревая, что перед ним знаменитость, турецкий красавчик начал ухаживать за исполнительницей, на что она сперва не отвечала. Однако мужчина не отступал и в итоге искра между парой все же проскочила.

"На душе светло, когда рядом родные и близкие!", — так подписала этот снимок с Муратом Ани Лорак, когда приезжала в Киев летом 2018 (фото: instagram.com/anilorak)

"Я поняла, что у меня в сердце начинает зарождаться чувство. Все оставшееся до моего отъезда время мы с Муратом много общались, я чувствовала, что мне нравится быть с ним рядом. Когда я уезжала, Мурат сказал мне на прощание: “Не знаю, увижу ли я тебя снова, но не забывай: я всегда буду тебя ждать!" - рассказывала Лорак в одном из интервью.

Красивая была пара (фото: instagram.com/anilorak)

Он увидел ее через год, когда певица приехала снимать клип и остановилась в том же отеле. Мурат встретил ее по высшему разряду, и артистка решилась полностью отдаться чувствам.

Летом 2018, отдыхая на греческом острове Санторини, пара казалась такой счастливой (фото: instagram.com/anilorak)

В 2006 году он переехал в Киев и занялся ресторанным бизнесом, а в 2008 красиво позвал ее замуж - Налчаджиоглу сделал предложение на мюзикле в Париже.

В 2009 году пара с размахом поженилась, а в 2011 у них родилась дочь София.

2017 год, Сардиния. И такие счастливые Ани, Мурат, София (фото: instagram.com/anilorak)

Ани и Мурат были на седьмом небе от счастья и, несмотря на плотные графики, старались проводить как можно больше времени друг с другом и с малышкой.

К сожалению, их союз не оказался идеальным - супруги все реже появлялись вместе, а после появились слухи о том, что Мурат изменяет жене.

Прекрасная love-story окончена (фото: instagram.com/anilorak)

В декабре 2018 года стало известно, что Лорак приняла решение расторгнуть брак - именно она стала инициатором иска о разводе.

Ну что же, счастья им... но уже раздельно друг от друга (фото: instagram.com/anilorak)

Союз украинской певицы Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу продержался 10 лет, однако 31 января 2019 года был расторгнут. На вопросы журналистов об опеке над 7-летней дочерью теперь уже экс-супругов секретарь отвечать не стала. Вероятно, этот вопрос будут рассматривать отдельно, как и раздел имущества.

Выбираем лучшее фото

Яркий и полный любви брак продлился 10 лет (фото: instagram.com/anilorak)

Напомним, что во время отдыха Ани Лорак в Майами, Мурат внезапно тоже примчался в США повидаться с дочкой. Он буквально завалил микроблог фотографиями с девочкой, причем многие из них были сделаны на фоне тех же локаций, на которых была запечатлена и сама Каролина. Однако надеждам поклонников на то, что пара помирилась, не суждено было сбыться.

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Видео: РБК-Украина