Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханих

Фото: Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу (instagram.com/anilorak)

Красива історія кохання української співачки і турецького бізнесмена підійшла до кінця

Казкова історія кохання, що тривала 13 років і плодом якої стала дочка Софія, завершилася - 31 січня українська співачка Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу розлучилися в київському суді. LITE пропонує згадати найромантичніші фото з життя знаменитої пари - від знайомства в 2005 році, шикарного весілля в 2009 до сумного розставання в 2019.

Історія знайомства Кароліни і Мурата була досить красивою - вони познайомилися, коли артистка відпочивала в Туреччині в одному з готелів, яким керував її майбутній чоловік. Не підозрюючи, що перед ним знаменитість, турецький красень почав впадати за виконавицею, на що вона спершу не відповідала. Проте чоловік не відступав і в підсумку іскра між парою все ж таки проскочила.

На душі світло, коли поруч рідні та близькі!", — так підписала цей знімок з Муратом Ані Лорак, коли приїжджала у Київ влітку 2018 (фото: instagram.com/anilorak)

"Я зрозуміла, що у мене в серці починає зароджуватися почуття. Весь час, що залишився до мого від'їзду, ми з Муратом багато спілкувалися, я відчувала, що мені подобається бути з ним поряд. Коли я їхала, Мурат сказав мені на прощання: “Не знаю, чи побачу я тебе знову, але не забувай: я завжди буду тебе чекати!" - розповідала Лорак в одному з інтерв'ю.

Красива була пара (фото: instagram.com/anilorak)

Він побачив її через рік, коли співачка приїхала знімати кліп та зупинилася в тому ж готелі. Мурат зустрів її по вищому розряду, і артистка зважилася повністю віддатися почуттям.

Влітку 2018, відпочиваючи на грецькому острові Санторіні, пара здавалася такою щасливою (фото: instagram.com/anilorak)

У 2006 році він переїхав у Київ і зайнявся ресторанним бізнесом, а в 2008 красиво покликав її заміж - Налчаджіоглу зробив пропозицію на мюзиклі в Парижі.

У 2009 році пара з розмахом одружилася, а в 2011 у них народилася донька Софія.

2017 рік, Сардинія. І такі щасливі Ані, Мурат, Софія (фото: instagram.com/anilorak)

Ані і Мурат були на сьомому небі від щастя і, незважаючи на щільні графіки, прагнули проводити якомога більше часу один з одним і з малятком.

На жаль, їх союз не виявився ідеальним - подружжя все рідше з'являлися разом, а після з'явилися чутки про те, що Мурат зраджує дружині.

Прекрасна love-story закінчена (фото: instagram.com/anilorak)

У грудні 2018 року стало відомо, що Лорак прийняла рішення розірвати шлюб - саме вона стала ініціатором позову про розлучення.

Ну що ж, щастя їм... але вже окремо один від одного (фото: instagram.com/anilorak)

Союз української співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу протримався 10 років, однак 31 січня 2019 року був розірваний. На запитання журналістів про опіку над 7-річною дочкою тепер вже екс-подружжя секретар відповідати не стала. Ймовірно, це питання будуть розглядати окремо, як і розділ майна.

Обираємо краще фото

Яскравий і повний любові шлюб тривав 10 років (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що під час відпочинку Ані Лорак в Майамі, Мурат раптово теж примчав у США побачитися з донькою. Він буквально завалив мікроблог фотографіями з дівчинкою, причому багато з них були зроблені на тлі тих же локацій, на яких була зображена та сама Кароліна. Проте надіям шанувальників на те, що пара помирилася, не судилося збутися.

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Відео: РБК-Україна