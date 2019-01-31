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Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханих

Lite » Новини шоу-бізнесу 31.01.2019 - 12:53
Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханих
Фото: Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу (instagram.com/anilorak)

Красива історія кохання української співачки і турецького бізнесмена підійшла до кінця

Казкова історія кохання, що тривала 13 років і плодом якої стала дочка Софія, завершилася - 31 січня українська співачка Ані Лорак і турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу розлучилися в київському суді. LITE пропонує згадати найромантичніші фото з життя знаменитої пари - від знайомства в 2005 році, шикарного весілля в 2009 до сумного розставання в 2019.

Історія знайомства Кароліни і Мурата була досить красивою - вони познайомилися, коли артистка відпочивала в Туреччині в одному з готелів, яким керував її майбутній чоловік. Не підозрюючи, що перед ним знаменитість, турецький красень почав впадати за виконавицею, на що вона спершу не відповідала. Проте чоловік не відступав і в підсумку іскра між парою все ж таки проскочила.

Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханихНа душі світло, коли поруч рідні та близькі!", — так підписала цей знімок з Муратом Ані Лорак, коли приїжджала у Київ влітку 2018 (фото: instagram.com/anilorak)

"Я зрозуміла, що у мене в серці починає зароджуватися почуття. Весь час, що залишився до мого від'їзду, ми з Муратом багато спілкувалися, я відчувала, що мені подобається бути з ним поряд. Коли я їхала, Мурат сказав мені на прощання: “Не знаю, чи побачу я тебе знову, але не забувай: я завжди буду тебе чекати!" - розповідала Лорак в одному з інтерв'ю.

Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханихКрасива була пара (фото: instagram.com/anilorak)

Він побачив її через рік, коли співачка приїхала знімати кліп та зупинилася в тому ж готелі. Мурат зустрів її по вищому розряду, і артистка зважилася повністю віддатися почуттям.

Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханихВлітку 2018, відпочиваючи на грецькому острові Санторіні, пара здавалася такою щасливою (фото: instagram.com/anilorak)

У 2006 році він переїхав у Київ і зайнявся ресторанним бізнесом, а в 2008 красиво покликав її заміж - Налчаджіоглу зробив пропозицію на мюзиклі в Парижі.

У 2009 році пара з розмахом одружилася, а в 2011 у них народилася донька Софія.

Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханих2017 рік, Сардинія. І такі щасливі Ані, Мурат, Софія (фото: instagram.com/anilorak)

Ані і Мурат були на сьомому небі від щастя і, незважаючи на щільні графіки, прагнули проводити якомога більше часу один з одним і з малятком.

На жаль, їх союз не виявився ідеальним - подружжя все рідше з'являлися разом, а після з'явилися чутки про те, що Мурат зраджує дружині.

Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханихПрекрасна love-story закінчена (фото: instagram.com/anilorak)

У грудні 2018 року стало відомо, що Лорак прийняла рішення розірвати шлюб - саме вона стала ініціатором позову про розлучення.

Розлучення Ані Лорак і Мурата: топ-6 найбільш романтичних фото екс-коханихНу що ж, щастя їм... але вже окремо один від одного (фото: instagram.com/anilorak)

Союз української співачки Ані Лорак і турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу протримався 10 років, однак 31 січня 2019 року був розірваний. На запитання журналістів про опіку над 7-річною дочкою тепер вже екс-подружжя секретар відповідати не стала. Ймовірно, це питання будуть розглядати окремо, як і розділ майна.

 

Обираємо краще фото 

 

Яскравий і повний любові шлюб тривав 10 років (фото: instagram.com/anilorak)

Нагадаємо, що під час відпочинку Ані Лорак в Майамі, Мурат раптово теж примчав у США побачитися з донькою. Він буквально завалив мікроблог фотографіями з дівчинкою, причому багато з них були зроблені на тлі тих же локацій, на яких була зображена та сама Кароліна. Проте надіям шанувальників на те, що пара помирилася, не судилося збутися.

Ми також писали, що приголомшлива Ані Лорак підкорила фанів нижним образом.

Відео: РБК-Україна

 

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Новини України Ані ЛоракразводМурат Налчаджиоглу
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