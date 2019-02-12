Розійшлися, як у морі кораблі: Леся Нікітюк розлучилася з нареченим

Телезірка поділилася сумною новиною в соцмережі

Известная украинская телеведущая и участница проекта Танцы со звездами Леся Никитюк, которая недавно с удовольствием хвасталась яркими фото с отдыха на Мальдивах, ошарашила своих поклонников печальным известием. На своей странице в Instagram звезда призналась, что рассталась со своим возлюбленным. Однако никаких деталей она раскрывать не стала и сразу предупредила, что комментировать данное событие не станет.

Леся опубликовала фото все с тех же Мальдив, на котором она сидит в деревянном кресле под пальмой на берегу океана. Рядом с ней стоит еще одно такое же кресло, но пустое.

"Хочеться щось розумне написати типу: мы разошлись как в море корабли, але при даній ситуації достатньо. Разошлись. Все. Журналісти радійте, новий інформаційний привід", - написала шоувумен, сопроводив пост хэштегом "сосед".

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ранее Никитюк рассказывала, что встречается с молодым человеком, своим соседом из квартиры напротив, и даже намекала, что собирается за него замуж. Однако она ни разу не появилась вместе с ним на публике и не показывала общих фото - даже имя возлюбленного ведущая оставила в секрете.

После того, как "богиня ламината" отправилась отдыхать на Мальдивы не с женихом, а с подругой, появились слухи об их расставании.

Поклонники стараются поддержать девушку в комментариях, причем некоторые делают это при помощи юмора и шуток.

"Все найкраще попереду";

"Чтоб на Валентина ниче не дарить. Хитренькая! ;))";

"Это лишь глава жизни, которая закончилась. И теперь начнется новая";

"Лучшее только впереди";

"Грустно... хоть и не в курсе многие были, кто и что, но это печально всегда. То ли ещё будет";

"Значит это был не ее мужчина и он еще впереди!";

"Леся, ви чудова дівчина вас не можливо не любити бо ви своєю харизмою та почуття гумору запалюєте все на світі) життя продовжується тільки вперед!";

"Леся, ти така крута, що немає чого сумувати! Тебе знайде твій принц і нехай він буде ще й багатієм))))";

"Вы очень хорошая, позитивная и вс у вас будет хорошо", - пишут пользователи сети в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк похвасталась вожделенным трофеем.

К слову, Леся Никитюк оберегает своих родственников от внимания общественности и редко публикует фото с ними. Однако ее мама другого мнения и с удовольствием делится семейными фото.

Видео: РБК-Украина