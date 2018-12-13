"Розмір має значення": відомий співак вразив сміливим знімком

Арсен Мірзоян зазначив, що стояв над прірвою в майже один кілометр
Відомий артист Арсен Мірзоян, корый раніше поділився думками щодо сім'ї та дружини - співачки Тоні Матвієнко - відвідав Португалію та сфотографувався над прірвою. Співак опублікував хвилюючий кадр у своєму Instagram та зізнався, що боїться висоти.
На кадрі він позує над прірвою, а перед артистом розкинувся дивовижний краєвид.
Арсен одягнений у шорти та футболку з кумедними чорно-білими плямами, на скелі він стоїть босоніж.
Арсен Мірзоян (Фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Співак зазначив, що виліз на прямовисну скелю висотою майже 1 км.
"Тут я вперше зрозумів, що боюся висоти. Розмір має значення", - підписав Арсен фото.
Скрін: instagram.com/arsen_mirzoian
У коментарях до знімка підписники співака захоплюються красою природи і зазначають, що на фото навіть дивитися моторошно:
Арсен Мірзоян (Фото: facebook.com/arsenmirzoyan.official)
"Як в дитинстві на перилах 14-го поверху!";
"Дуже живе і красиве фото";
"Арсен, як побачив, подумав - реклама "Мілки"";
"Зрозумів?! А мені здалося тоді, що страшно тільки нам було... дивитися на тебе";
"Ми не боїмося висоти... ми боїмося впасти";
"Мені навіть на фото дивитися страшно";
"І тут час пожаліти - чому я не сокіл, чому не літаю?"...
Скріншот коментарів: instagram.com/arsen_mirzoian
Як повідомлялося раніше, нещодавно відбулася прем'єра нового кліпу відомого співака Арсена Мірзояна "1000 разів":
Нагадаємо, що українська співачка Тоня Матвієнко розповіла цікаву історію про своє знайомство з чоловіком Арсеном Мірзояном.
Раніше ми писали про те, що в машину відомого українського співака Арсена Мірзояна забралися злодії.
Відео: РБК-Україна