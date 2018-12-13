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"Розмір має значення": відомий співак вразив сміливим знімком

Lite » Зірки 13.12.2018 - 07:15
"Розмір має значення": відомий співак вразив сміливим знімком
Арсен Мірзоян (Фото: facebook.com/arsenmirzoyan.official)

Арсен Мірзоян зазначив, що стояв над прірвою в майже один кілометр

Відомий артист Арсен Мірзоян, корый раніше поділився думками щодо сім'ї та дружини - співачки Тоні Матвієнко - відвідав Португалію та сфотографувався над прірвою. Співак опублікував хвилюючий кадр у своєму Instagram та зізнався, що боїться висоти.

На кадрі він позує над прірвою, а перед артистом розкинувся дивовижний краєвид.

Арсен одягнений у шорти та футболку з кумедними чорно-білими плямами, на скелі він стоїть босоніж.

&quot;Розмір має значення&quot;: відомий співак вразив сміливим знімком

&quot;Розмір має значення&quot;: відомий співак вразив сміливим знімкомАрсен Мірзоян (Фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Співак зазначив, що виліз на прямовисну скелю висотою майже 1 км.

"Тут я вперше зрозумів, що боюся висоти. Розмір має значення", - підписав Арсен фото.

&quot;Розмір має значення&quot;: відомий співак вразив сміливим знімком&quot;Розмір має значення&quot;: відомий співак вразив сміливим знімком

Скрін: instagram.com/arsen_mirzoian

У коментарях до знімка підписники співака захоплюються красою природи і зазначають, що на фото навіть дивитися моторошно:

&quot;Розмір має значення&quot;: відомий співак вразив сміливим знімкомАрсен Мірзоян (Фото: facebook.com/arsenmirzoyan.official)

"Як в дитинстві на перилах 14-го поверху!";

"Дуже живе і красиве фото";

"Арсен, як побачив, подумав - реклама "Мілки"";

"Зрозумів?! А мені здалося тоді, що страшно тільки нам було... дивитися на тебе";

"Ми не боїмося висоти... ми боїмося впасти";

"Мені навіть на фото дивитися страшно";

"І тут час пожаліти - чому я не сокіл, чому не літаю?"...

&quot;Розмір має значення&quot;: відомий співак вразив сміливим знімком&quot;Розмір має значення&quot;: відомий співак вразив сміливим знімком

Скріншот коментарів: instagram.com/arsen_mirzoian

Як повідомлялося раніше, нещодавно відбулася прем'єра нового кліпу відомого співака Арсена Мірзояна "1000 разів":

Нагадаємо, що українська співачка Тоня Матвієнко розповіла цікаву історію про своє знайомство з чоловіком Арсеном Мірзояном.

Раніше ми писали про те, що в машину відомого українського співака Арсена Мірзояна забралися злодії.

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