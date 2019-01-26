"Райський птах": дружина Миколи Тищенко в червоному бікіні підкорила мережу

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла Барновская показала надихаюче пляжне фото

Українська бізнесвумен і екс-модель, дружина ресторатора Миколи Тищенко Алла Барановська, яка показала зворушливу сімейну фотосесію і розкрила деталі особистого життя, продемонструвала пікантний знімок в червоному бікіні і пляжній накидці, зроблений під час відпустки в Таїланді. Відповідне фото з'явилося в її Instagram.

Дівчина позує серед екзотичних рослин стоячи просто на піску, розкинувши руки і підставивши обличчя теплим променям сонця.

"До завтра. Острів засинає! Як у вас справи?" - коротко прокоментувала знімок Алла.

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Підписники Барановської скупали її в компліментах, відзначаючи струнку фігуру і привабливу зовнішність красуні.

"Просто вау", "Зірка", "Яка Ви неймовірна", "Нереальна", "Насолоджуючись променями вечірнього сонця, вона манила мільйони, як райський птах. Боня amazing", "Дівчина в червоному, як ви прекрасні", "Алла, красуня, фігура супер", - ділились думкою вражені коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/allabonya)

Раніше Алла Барановська розповіла про ревнощі у родині, а також зізналася, що її чоловікові досі пишуть інші жінки, охочі зайняти її місце.

До речі, дружина Миколи Тищенко відкрито заявила про те, що довго не могла схуднути після появи на світ сина і супроводила особисту розповідь серією наочних фото.