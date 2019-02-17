"Райська пташка": Астаф'єва спокусила чуттєвою фотосесією в білизні

Зірка позувала серед екзотичних рослин

Украинская актриса и певица Даша Астафьева умеет разогреть фантазию и воображение поклонников с помощью всего нескольких чувственных фото. Этот раз не стал исключением. В Instagram звезда опубликовала очередную пикантную фотосессию.

Артистка позирует среди экзотических растений в черном купальнике, но особого внимания заслуживают зрелищные кадры, на которых певица запечатлена с бабочками на плече. Девушка также красуется в боди телесного цвета, подчеркивающем ее пышную грудь.

Автором фотосессии стала Марта Сирко. На странице в Instagram она поделилась тонкостями работы.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Бабочек, кстати, мы вырезали в поезде, на который очень опаздывали! Забежали уже когда шел, сердце просто вырывалось, ведь когда Киев, то съемки обычно ответственные, не хотелось это все пропустить", - призналась она.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники Астафьевой были совершенно очарованы зрелищем, открывшимся перед их глазами. Они предположили, что съемки проходили в теплицах киевского ботанического сада.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Даша, эта фотосессия - это нечто. Шикарная! Шикарно!", "Райский сад и райская пташка", "Это эстетическое удовольствие", "Невероятно волшебно!", "Сто раз говорил и скажу вновь: "Даша Астафьева- воплощение всего самого прекрасного на этой земле", "Мисс самая красивая грудь", "Идеальная Даша", - отмечали фолловеры.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что Даша Астафьева недавно устроила фотосет в оригинальном образе. Ее макияж был сделан с помощью тончайшей золотой фольги.

Ранее Даша Астафьева рассказала о личном опыте по уходу за пышным декольте и дала ценные советы обладательницам аппетитных форм.

Видео: РБК-Украина