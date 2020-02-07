Рай на землі: Лобода зачарувала барвистими кадрами мексиканських канікул з дітьми

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка насолоджується пляжним відпочинком з коханими дівчатами

Світлана Лобода продовжує насолоджуватися сімейним відпочинком на березі океану - співачка разом з дочками Євою і Тільдою полетіла в Мексику. Артистка із задоволенням балує шанувальників барвистими знімками, вихваляючись точеними формами в купальнику. Крім того, вона стала частіше показувати молодшу донечку, якій скоро виповниться два роки.

Зірка зазначила, що місце їх канікул - просто рай на землі. На свіжих кадрах вона відображена в ефектному цілісному купальнику у вертикальну смужку бірюзово-чорного кольору. Світлана відпочиває на шезлонгу разом з малятком Тільдою. На одному з кадрів вона ніжно цілує доньку.

"Рай тут...і він на землі #каникулывмексике", - прокоментувала милі фото Лобода.

Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

Також виконавиця виклала кілька гарячих пляжних кадрів під пальмою, на яких блиснула пишним бюстом в рожевому купальнику.

"Шерон Стоун: «Жінка повинна завжди знати собі ціну, але ніколи не називати її». сподіваюся Ви також вважаєте, дівчатка", - зазначила Світлана.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Розчулені фолловери засипали артистку лавиною душевних коментарів.

умиляюсь)

безумовно

Яка Тіля цукерочка

Які сонечка

Боже мооой, нехай Ваше щастя триває вічно

Граціозна як лань!!!

Гарненькі

Яка милота. ви такі зайчики

Яке маленьке щастя

Такі класні

Рай поруч з дітьми!

Рай там, де ви

Діти.. вони справжні..

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками.