Рай на землі: Лобода зачарувала барвистими кадрами мексиканських канікул з дітьми

Співачка насолоджується пляжним відпочинком з коханими дівчатами
Світлана Лобода продовжує насолоджуватися сімейним відпочинком на березі океану - співачка разом з дочками Євою і Тільдою полетіла в Мексику. Артистка із задоволенням балує шанувальників барвистими знімками, вихваляючись точеними формами в купальнику. Крім того, вона стала частіше показувати молодшу донечку, якій скоро виповниться два роки.
Зірка зазначила, що місце їх канікул - просто рай на землі. На свіжих кадрах вона відображена в ефектному цілісному купальнику у вертикальну смужку бірюзово-чорного кольору. Світлана відпочиває на шезлонгу разом з малятком Тільдою. На одному з кадрів вона ніжно цілує доньку.
"Рай тут...і він на землі #каникулывмексике", - прокоментувала милі фото Лобода.
Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)
Також виконавиця виклала кілька гарячих пляжних кадрів під пальмою, на яких блиснула пишним бюстом в рожевому купальнику.
"Шерон Стоун: «Жінка повинна завжди знати собі ціну, але ніколи не називати її». сподіваюся Ви також вважаєте, дівчатка", - зазначила Світлана.
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)
Розчулені фолловери засипали артистку лавиною душевних коментарів.
Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)
Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками.