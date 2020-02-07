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Рай на землі: Лобода зачарувала барвистими кадрами мексиканських канікул з дітьми

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.02.2020 - 17:46
Рай на землі: Лобода зачарувала барвистими кадрами мексиканських канікул з дітьми
Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Співачка насолоджується пляжним відпочинком з коханими дівчатами

Світлана Лобода продовжує насолоджуватися сімейним відпочинком на березі океану - співачка разом з дочками Євою і Тільдою полетіла в Мексику. Артистка із задоволенням балує шанувальників барвистими знімками, вихваляючись точеними формами в купальнику. Крім того, вона стала частіше показувати молодшу донечку, якій скоро виповниться два роки.

Зірка зазначила, що місце їх канікул - просто рай на землі. На свіжих кадрах вона відображена в ефектному цілісному купальнику у вертикальну смужку бірюзово-чорного кольору. Світлана відпочиває на шезлонгу разом з малятком Тільдою. На одному з кадрів вона ніжно цілує доньку.

"Рай тут...і він на землі #каникулывмексике", - прокоментувала милі фото Лобода.

Фото: Світлана Лобода з донькою Тільдою (instagram.com/lobodaofficial)

Також виконавиця виклала кілька гарячих пляжних кадрів під пальмою, на яких блиснула пишним бюстом в рожевому купальнику.

"Шерон Стоун: «Жінка повинна завжди знати собі ціну, але ніколи не називати її». сподіваюся Ви також вважаєте, дівчатка", - зазначила Світлана.

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Розчулені фолловери засипали артистку лавиною душевних коментарів.

  • умиляюсь)
  • безумовно
  • Яка Тіля цукерочка
  • Які сонечка
  • Боже мооой, нехай Ваше щастя триває вічно
  • Граціозна як лань!!!
  • Гарненькі
  • Яка милота. ви такі зайчики
  • Яке маленьке щастя
  • Такі класні
  • Рай поруч з дітьми!
  • Рай там, де ви
  • Діти.. вони справжні..

Рай на землі: Лобода зачарувала барвистими кадрами мексиканських канікул з дітьми

Скріншот коментарів (instagram.com/lobodaofficial)

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода зворушила пронизливою ніжністю з коханими доньками.

Абсолютне щастя: Світлана Лобода розчулила ніжним кадром з малятком Тільдою Стільки пристрасті: Лобода в бікіні полонила точеними вигинами і нескінченними ногами
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