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Засмучена Маша Єфросиніна розповіла про зірвану поїздку до Мексики: це така тупість

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Четвер 20 травня 2021 16:37
Засмучена Маша Єфросиніна розповіла про зірвану поїздку до Мексики: це така тупість Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Lite

Телеведуча Маша Єфросиніна розповіла шанувальникам про несподівану ситуацію, через яку зірвалася її довгоочікувана відпустка з чоловіком в Мексиці.

Про свою біду зірка розповіла на відео в Instagram-сториз.

Засмучена ведуча розповіла, що в минулий понеділок повинна була з чоловіком і сім'єю полетіти в Мексику. Вони чекали на цю поїздку півтора року, адже у них завантажені графіки, проте нарешті вдалося підібрати зручні дати та забронювати квитки та готелі. До того ж, поїздка повинна була бути приурочена до дня народження Маші 25 травня.

Однак щось пішло не так - а все через неуважність.

"Я думала, що зі мною таке ніколи не станеться. Зі мною, з людиною, яка ніколи не спізнюється на рейси, нічого не плутає, все заздалегідь планує, не просипає. Ми планували поїхати в Мексику з чоловіком, кілька разів відкладали цю поїздку через наші робочі графіки. 17 травня ми повинні були полетіти. На валізах, все упаковано, все перевірено, все ідеально. А потім він побачив, що два дні тому у нього закінчився термін дії паспорта", - розповіла Єфросиніна.

Вона зізналася, що не стримала сліз, так що чоловік відвіз її на вікенд в Одесу, щоб трохи розвіяти.

"Це така тупість, що сильніше неї може бути тільки моя істерика. Я ридала, поки мене чоловік не згріб в оберемок і не відвіз в Одесу", - поділилася ведуча.

Маша додала, що вони з Тимуром все ще сподіваються полетіти в Мексику.

"Я сподіваюся на диво, сподіваюся, що паспорт швидко зроблять, що готелі підуть мені назустріч, тому що у мене день народження. А я повинна втікати на свій день народження", - сказала артистка.

Раніше ми писали, що Машу Єфросиніну не впізнали на архівному фото, на якому їй 13 років.

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Новини України Новини шоу-бізнесу Маша Єфросиніна ведущая
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