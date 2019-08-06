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Розслаблені Осадча та Горбунов показали романтику біля моря

Lite » Новини шоу-бізнесу 06.08.2019 - 13:57
Розслаблені Осадча та Горбунов показали романтику біля моря
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Телеведучий оригінально підписав зворушливе фото з дружиною

Катя Осадча та Юрій Горбунов не відстають від зіркових друзів і теж проводять відпустку на курорті за кордоном. Ведучі вибрали для відпочинку Туреччину, де чудово проводять час на пляжі і насолоджуються море і сонцем. Катя із задоволенням ділиться фото в купальниках і демонструє стрункі форми, а Юрій публікує спільні знімки з коханою дружиною.

На свіжому фото в Instagram ведучий вирішив показати романтику з Катею на пляжі. Пара зробила селфі на фоні моря і прибережних скель. Теледіва нахилилась до вуха чоловіка, ніби застигла в поцілунку. На Каті – солом'яний капелюшок, купальник, сонячні окуляри і прикраса вигляді невеликих мушлів.

"Щоооо? Навіть не проси!" - з гумором прокоментував ведучий романтичний кадр, додавши йому ноту кумедності.

Розслаблені Осадча та Горбунов показали романтику біля моря

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Шанувальники оцінили фото закоханих, і повідомили що вони – чудова пара, за якою приємно спостерігати.

Розслаблені Осадча та Горбунов показали романтику біля моря

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

  • Ніжно
  • Я для тебе - все зможу - все виконаю - ти тільки попроси
  • Ви такі хороші. Щастя в усіх його проявах на многії літа
  • Красиві
  • Які ви красиві!
  • Любуємось вашою пара! Щастя вам!
  • Проси, проси про дівчинку
  • І Ви зможите відмовити такій красуні? Не вірю! Ви гарна пара!
  • Ви дуже гарна пара!
  • Природні відносини. Краса!
 

Скріншот коментарів

Раніше Катя Осадча показала стрункі форми в купальнику . Вона позувала на фоні безкрайнього моря і прибережних скель.

Також Катя Осадча похвалилася фото з чоловіком Юрієм Горбуновим з Нідерландів і поділилася потужною мотивацією.

Нагадаємо, що стильна Катя Осадча в легкому літньому сарафані на тонких бретелях зачарувала жіночним чином на відпочинку в Туреччині.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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