Розслаблена Катя Осадча викликала захоплення в мережі могутньою життєвою мотивацією

Осадча провела яскраві і розслаблені вихідні під жарким сонцем
Схоже, що Катя Осадча вирішила "взяти від літа все"! Українська телеведуча продовжує поповнювати сили, насолоджуючись літньою спекою. Відзначимо, що всього кілька днів тому Катя Осадча та Юрій Горбунов повернулися з подорожі по столиці Нідерландів, Амстердамі. У "велостолицу" зоряна пара телеведучих відлетіли всього на три дні, але провели там дуже насичені дні. А ще раніше телеведучі зі своїм сином, 2-річним Іваном, відпочивали в Одесі.
Вихідні Осадча провела дуже розслаблено. Українська телеведуча вирішила присвятити один день "ледачому відпочинку" і трохи позасмагати. При цьому телеведуча зробила серію літніх фото свого заміського будинку.
Так, на своїй instagram-сторінці Осадча опублікувала цілу серію фото, показуючи яскраві деталі.
Наприклад, Осадча зробила селфі, позуючи на лежаку. На обличчі – ані краплі макіяжу. Фото телеведуча супроводила сердечком смайликом і лаконічним зауваженням – "літо".
Катя Осадча насолоджується літом (фото: instagram.com/kosadcha)
Також телеведуча показала ще кілька фото. Осадча зняла зелену територію своєї ділянки. А також незвичайних "гостей" – лелек, які облаштувались на даху будинку. На фото також бачимо і блакитний басейн. А у фіналі Осадча зняла красивий багряний захід сонця.
Фото: instagram.com/kosadcha
Також свій пост телеведуча супроводила філософським підписом, акцентувавши увагу на тому, як важливо насолоджуватися різними моментами в своєму житті.
"Хочеться запам‘ятати кожну хвилину! Навіть в 20 років не розумієш, як швидко іде час, як пори року швидко змінюються, як треба з користю проводити час, як не можна дозволяти собі витрачати час на сум чи депресії. Гарного вам початку тижня. Які радощі цими вихідними були в вас?" – звертається до прихильників Осадча.
Шанувальники української телеведучої також поспішили залишити коментарі під її новими фото:
Скріншот коментарів: instagram.com/kosadcha
Скріншот поста: instagram.com/kosadcha
Нагадаємо, раніше Юрій Горбунов засвітився в обіймах відомої співачки. Звичайно ж, шанувальники телеведучого поспішили пожартувати з цього приводу, уточнивши, а чи не ревнує дружина - Катя Осадча.
Також до цього Катя Осадча без косметики зачарувала ніжністю і романтикою. Ведуча підвела підсумки насиченої і справді незабутньої подорожі по Амстердаму.